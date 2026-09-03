Пластиковые, стеклянные или деревянные? Российские ученые определили самые безопасные разделочные доски с точки зрения гигиены

Ученым из Российского экономического университете (РЭУ) имени Г.В.Плеханова положили конец давним спорам и мифам о «самом гигиеничном» материале для кухонных разделочных досок, которые длятся с тех пор, как в этих материалах появилось разнообразие. Выбирайте любую - какая вам больше нравится по цвету, твердости или форме.
Экспериментаторы, которыми руководила доцент, кандидат химических наука Ксения Сухарева - заведующая кафедрой индустрии качества РЭУ - руководствовались простой мыслью: наиболее гигиенически правильная разделочная доска та, на которой скапливается меньше микробов.
Моделируя «кухонную рутину», ученые по полчаса «загрязняли» поверхность досок из стекла, полипропилена, акрила и дерева мясным фаршем. Потом мыли – терли примерно минуту губкой, используя жидкость для мытья посуды, или отправляли в посудомоечную машину. Потом оставляли на два часа при температуре +25 градусов. Мокрые – не вытирали.
Пробы, взятые с поверхности, «хозяйки» помещали в чашки Петри, чтобы посмотреть, не размножится ли там какая-нибудь гадость из тех микроорганизмов, которые могли сохраниться.
Исследования под микроскопом показало: ни в одном из экспериментов «существенного микробного обсеменения» выявлено не было. Ни на одной доске, из чего бы она ни была сделана, Главное – не забыть тщательно ее очистить доску.
«При использовании кухонных досок ключевое значение имеет прежде всего соблюдение правил гигиены и правильный уход, а не выбор материала на основании бытовых представлений о его натуральности, - соглашается Сухарева.
КСТАТИ
На губке для мытья посуды - миллиарды микробов
Авторы исследования, опубликованного несколько лет назад в журнале Scientific Reports, секвенировали ДНК, извлеченную из 14 использованных кухонных губок. Нашли просто потрясающее количество разнообразных микробов в том числе и болезнетворных – примерно 50 миллиардов штук в каждом кубическом сантиметре.
Обитателей губок не уничтожало ни кипячения, ни поджаривание в микроволновке. А под действием моющих средств множилось число болезнетворных бактерий.
Рекомендация ученых: менять кухонные губки каждую неделю – пока плотность «населения» в них не достигла опасного для здоровья предела.
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