Зеленский превратил Украину в гигантский склад пустых полок: чиновники в панике советуют запасаться едой и водой

Когда полки магазинов опустели, украинские чиновники начали давать народу свои советы и рекомендации. Фото: Drop of Light/Shutterstock/Fotodom.

Не знаю, помните ли вы, как это помню я, что на протяжении последних лет эдак 4-5 щирые и свидомые украинцы все время хвастались в соцсетях своим хрючевом. Они безудержно постили картинки с едой в холодильниках и на столах и, как им казалось, каверзно спрашивали: «Русские, а русские, а у вас есть такое?» И не сказать, что на этих картинках и в видеороликах было что-то экзотическое и невиданное в России – максимум, обычные суши и ролы, пицца, красная рыба или какой-нибудь окорок, колбаса и холодец. Но тупые свидомиты почему-то считали эти обычные для рядового россиянина продукты чем-то несбыточным и недостижимым. Равно, как и Кока-колу с бургером из МакДональдса.

Впрочем, неумолимый бумеранг настиг щирых и в этот раз. На этой неделе после российских ударов по складам и торговой логистике в украинских супермаркетах опустели полки, с которых, словно метлой, были сметены все продукты. Причем, этот смерч прошел практически по всем крупным городам. Начавшись с Киева, он двинулся на Одессу, потом Херсон, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Кривой Рог, Полтава и так далее по списку. Администраторы торговых сетей клятвенно обещали, что вот уже, вот со дня на день продукты вернутся. Конечно, немного или не так много подорожавшими. Но вернутся. Похоже, это был не тот случай…

После российских ударов по складам и торговой логистике в украинских супермаркетах опустели полки Фото: REUTERS.

Потому что теперь в этих супермаркетах вместо продуктов на полках появились объявления о запрете их фотографировать. И не простой запрет, а со штрафом в 3 тысячи гривен – немногим меньше 6 тысяч рублей.

Тем временем, когда полки магазинов опустели, спохватились украинские чиновники, которые начали давать украинцам свои советы и рекомендации.

1-го сентября выступил глава управления Госпродпотребслужбы в Киеве Анатолий Катеренчук, который призвал киевлян делать запасы продуктов и воды на неделю-полторы.

- В первую очередь сегодня мы должны иметь дома запасы питьевой воды. Это обязательно. А также повседневные продукты, которые люди употребляют, - заявил Катеренчук и пояснил, что угрозы продуктового дефицита на Украине нет.

Правда, с ним не согласился министр аграрной политики Украины Высоцкий. Не в том смысле, что не надо делать запасов, а что хватит, если сделать на неделю.

- Чего-то нового относительно того, что нужно иметь в условиях войны, нет, ничего не изменилось. Надо иметь минимальный запас. Предпосылок иметь больше месячного запаса нет, - заявил министр на брифинге.

В общем, не больше, но и вряд ли меньше месяца. И знаете, что самое интересное? Что чиновники спохватились только после того, как продукты пропали из магазинов.

А вот у русских такого точно нет, украинчики. Радуйтесь, здесь вы нас точно обскакали.

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