«Только не говорите Члиянцу!» Режиссер «Бумера» признался, что втихую снимает приквел культового боевика

Режиссер Петр Буслов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2003 году дипломный фильм Петра Буслова «Бумер», который вышел после сериала «Бригада» на волне вспышки зрительского интереса к криминальным сагам, произвел фурор. Да, у проектов был общий продюсер, там обыгрывалась и эксплуатировалась тема братков, да, Владимир Вдовиченков (и Александр Высоковский) сыграл в обоих проектах по сути одного персонажа, да, эстетика была близкой к «Бригаде». И все же боевик стал настолько культовым, что фразы оттуда разошлись на цитаты («Не мы такие, жизнь такая»), саундтрек Сергея Шнурова стал автономным популярным альбомом, определенную модель BMW с тех пор стали звать не иначе, как бумер (как в фильме), фильм выходил в особом переводе Гоблина (с измененным сюжетом, где герои ехали на «Евро-2004» — «Антибумер»), а главные артисты проекта (Андрей Мерзликин, Сергей Горобченко и Максим Коновалов), получившие за работу всенародную популярность и по полторы тысячи долларов, сыграли, как многие считают, лучшие роли в жизни. Ну вы помните: Димо-о-о-о-о-о-о-н!

Кадр из фильма «Бумер»

Создавал фильм — и особый киноязык, в котором машины стали по сути персонажами кино и выразителями ценностей, философии и социального статуса — Петр Буслов, сыгравший смотрящего Серегу («Этот человек работает с нами, и кинуть его не получится»). Он же выпускал и вторую часть фильма, которая не возымела суперрезонанса, хотя качественно первой части не уступала. Продюсерами проекта были Сергей Сельянов («Брат» и «Брат 2») и Сергей Члиянц («Бригада»).

И, конечно, Буслову — а также всем ключевым артистам боевика (до сих пор!) — много раз задавали вопрос о продолжении «Бумера» в каком бы то ни было виде: сиквел, приквел, спин-офф, сериал. Петр никак это не комментировал.

Кадр из фильма «Бумер-2»

— Буслов закрыл тему, закрыл гениально, — считает Андрей Мерзликин. — Зачем было «Бумер-2» затевать? Это просто другое кино. «Бумер» — фильм законченный, Петя не собирался снимать продолжение, он понимал, что выжата тема. Его убедили продюсеры, но Буслов сделал не сиквел совсем. Круче всего то, что Петр, снимая кино, неожиданно понял, что сам созрел, вырос как человек, а в конечном счете еще и как гражданин — художником стал. А я могу только тогда назвать режиссера художником, когда в нем есть три составляющие: талант рассказывать истории, человечность и гражданская позиция, какие-то ценности.

После этого Буслов снимал другой культовый, но комедийный проект «Наша Russia», резонансный байпопик «Высоцкий. Спасибо, что живой», странный фильм «Родина», прорывной сериал «Домашний арест», после которого Павлу Деревянко, сыгравшему вороватого чиновника, всерьез предлагали идти на выборы в политику, и сериал «Неприличные деньги». Попытка поиграться в «Бумер» была в криминальной комедии, название которой отсылало к opus magnum Буслова — «БУМЕРанг»: там Владимир Сычев (вырубавший хуком Ошпаренного в «Бумере») с тезкой Нагиевым и Тимофеем Трибунцевым разыгрывали криминальную комедию.

Кроме того, Петр собирался экранизировать революционный роман Захара Прилепина «Санькя» — выкупил права, но денег на фильм не дали. А теперь Буслов, вышедший с главной ролью в сериале на излюбленную тему (называет это «криминальной былиной») под названием «ОПГ» (там же появился и Мерзликин), вдруг огорошил публику сенсационным признанием: готовится продолжение «Бумера». Что? Да!

— Знаете, кстати, что будет «Бумер. Начало»? — проговорился Петр в интервью «Ведомостям». — Только Члиянцу не говорите. И о подробностях не спрашивайте — все равно не расскажу.

Выходит так, что новая картина раскроет начало пути главных героев — Киллы, Ошпаренного, Рамы и Кота — а это значит, что всех актеров, которым уже за 50, придется или дико молодить (при помощи ИИ?!), или брать на их роли молодых и перспективных (бригаду из «Слова пацана»?!).

Кстати, а почему Члиянцу не говорить? Продюсер, которые совсем недавно сам выпустил фильм «Ветер» по сценарию Петра Луцика, уже не в деле? Или Буслов договорился с другими продюсерами из одной известной интернет-платформы? Так много вопросов, так мало ответов.

Однако точно известно, что слезать с темы криминала Петр, брат которого Константин в это время снимает исторические саги, не намерен. В ближайших планах — фильм «Банда», по названию которого уже все понятно. Картина будет «о том, что бывает, когда порядочные люди живут в беспорядочное время». Время действия — святые для воров и коррупционеров девяностые. Продюсером «Банды» выступит Сергей Сельянов, с которым Буслов 23 года назад и выпускал «Бумер».

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