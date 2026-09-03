«Ищейка» выходит на юбилейный сезон. Что произойдет с героиней Анны Банщиковой и почему из сериала выводят персонажей?

Фото: Первый канал

В 2020 году KP.RU сообщал, что Анна Банщикова завершила работу в самом хайповом и популярном для себя проекте последнего времени — ироническом детективе «Ищейка», где играет подполковника МВД, расследующую разные странные преступления. Но не тут-то было. Сериал Первого канала так понравился аудитории, что его довели до юбилейного — десятого сезона, съемки которого на днях стартовали в Геленджике. Там обычно и снимали сагу.

Несмотря на бесчеловечные обстрелы ВСУ мирных граждан и даже пляжей, съемочная группа выбрала именно Геленджик местом съемок десятого сезона. Анна Банщикова вернулась к образу Александры Кушнир — и уже на первых кадрах со съемок видно, что героиня не стесняется осматривать застреленного из лука (!) мужчину.

— Десятый сезон «Ищейки» — настоящий юбилей, и для меня он особенный, — признает актриса. — Мы с Кушнир вместе столько лет, но она по-прежнему умеет меня удивлять. В новом сезоне перемены ждут ее и в работе, и в личной жизни. Без мужского внимания она точно не останется, но кто и как будет бороться за ее сердце — раскрывать пока не будем. Наша любимая команда тоже продолжит меняться и проходить через новые испытания. При этом мы постараемся сохранить все то, за что зрители столько лет.

Вопрос «Чем будем удивлять?» на 10 год съемок режиссер Андрей Головков со сценаристами решают просто: вводят новых злодеев и еще более изощренные типы преступлений. Так, в новых сериях «Ищейки» появится некий таинственный маньяк Книжник, что намеревается прописать (!) на бумаге судьбу Кушнир (!!) и помочь такому сценарию сбыться в реальной (!!!) жизнь. Чем-то такой ход напоминает американский сериал «Все совпадения неслучайны» с Кейт Бланшетт и Сашей Бароном Коэном.

Фото: Первый канал

— Нас ждут сложные детективные дела и новые злодеи, которые вызывают у нашей главной героини чувство постоянной слежки, невидимой угрозы и страха, — подчеркивает режиссер проекта. — Конечно, Александра Ивановна будет бороться со всеми вызовами, стараясь совмещать работу с личной жизнью. Напомню, что в прошлом сезоне она получила предложение руки и сердца, а значит в этом — ее ждет подготовка к свадьбе! В связи с этим и типичные бытовые хлопоты: подготовка к торжеству, знакомство с родственниками жениха. Героине не просто будет принять в свою жизнь новых людей. Особенно это касается эксцентричной сестры возлюбленного "ищейки" Константина Васнецова (Игорь Петренко).

Фото: Первый канал

Кроме того, загадочным образом погибает новый помощник Удальцовой, у Жиркова (Анатолий Гущин) рождается и тут же исчезает ребенок, Абашева (Эдуард Чекмазов) и вовсе — спойлер! — убивают.

А все это время Лапин (Михаил Гаврилов-Третьяков) сватается к учительнице Миши (Мария Банщикова, дочь Анны), сыну Кушнир и Ненашева (Александр Макогон), а еще роман закрутится между Хайдаровым (Денис Бургазлиев) и сестрой Васнецова (Игорь Петренко).

Все это сопровождается, конечно, курьезными случаями в частных расследованиях — и непростыми для разгадки преступлениями.

Фото: Первый канал

Экспедиция десятой части «Ищейки» пройдет не только в городе, но и за его переделами — в селе Кабардинка, к примеру, на территории Дома искусств, входящего в состав культурного центра «Старый парк» и обладающего одной из крупнейших галерей современного искусства на Черноморском побережье.

Фото: Первый канал

В съемочные локации также попадет и живописная местность с дольменами реки Пшада в 30 километрах от Геленджика. Там расположены более 90 древних мегалитических сооружений, в том числе и одни из самых больших дольменов в Краснодарском крае (длиной до четырех метров!), возраст которых ученые датируют 4-3 тысячелетием до нашей эры.

На Первом канале «Ищейка-10» выйдет в новом телесезоне.

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