Российские ученые создали "умную" повязку для "людей-бабочек"

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“Умная” повязка предназначена для людей, страдающих врожденным буллезным эпидермолизом. Это редкое наследственное заболевание, при котором кожа и слизистые оболочки теряют прочность и повреждаются от малейшего трения или удара. Таких людей часто называют «люди-бабочки», потому что их кожа хрупка, как крылья бабочки - незначительное воздействие приводит к появлению ран и болезненных пузырьков. На планете живет около 500 000 человек с этим диагнозом.

Лекарства от этой болезни еще не придумали и основным методом лечения остаются специальные перевязочные материалы, их применяют более 70 процентов пациентов с ВБЭ.

- Основу повязки мы изготовили методом 3D-печати из термопластичного полиуретана, а сверху нанесли силиконовое покрытие, содержащее антибиотик гентамицин, обезболивающее лидокаин и стимулятор регенерации тканей метилурацил. - рассказала одна из авторов разработки, выпускница Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС Наталья Плюснина. - Такая комбинация позволяет одновременно снижать риск бактериальных осложнений, уменьшать болевые ощущения во время лечения и способствовать восстановлению кожи.

По словам заведующей лабораторией тканевой инженерии и регенеративной медицины НИТУ МИСИС доктора биологических наук Елизаветы Кудан, разработчики стремились создать перевязочный материал, максимально приближенный по механическим свойствам к верхнему слою кожи. После нанесения силиконового покрытия модуль упругости готовой повязки составляет около 3,5 мегапаскалей, что сопоставимо с показателями эпидермиса человека. Такая повязка не травмирует ткани при наложении и снятии. Новый материал позволит пациентам реже менять повязки и снизит болезненность процедур - лечение станет более комфортным.

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