Непальская трагедия может повториться: Ученые назвали самые опасные ледники мира. В России они тоже есть

На территории России насчитывается 5867 горных ледников Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших и пропавших без вести в чудовищном по своему объему и силе потоке воды и грязи, который обрушился в конце августа 2026 года на приграничный район Непала и Китая (Тибет), исчисляется тысячами.

Ученые представляют себе цепочку событий, которые, в итоге, вызвали столь масштабный катаклизм. Они называют их геоморфологическим каскадом.

Стечение обстоятельств – хуже некуда

Сначала в долину реки Лхенде-Кола обрушились ледники, сошедшие с гор Лангтанг и Лирун. Удар был равносилен землетрясению магнитудой 5,2.

Лед и камни, которые устремились вниз по склону, смешались с осадочными породами. Образовавшаяся масса перекрыла русло протекавшей тут реки своеобразной плотиной. Не выдержав напора, она, в итоге, прорвалась. Миллионы кубических метров успевшей скопиться воды понеслись дальше, смывая всё на своем пути.

Не все, но многие эксперты винят в чудовищной катастрофе глобальное потепление, в результате которого ледники подтаивают и становятся неустойчивыми. Вытекающая талая вода образует у их подножий глубокие озера – потенциальные источники разрушительных наводнений.

«Провокаторами» наводнения, надо понимать, станут обрушивающиеся один за другим ледники – те самые, ставшие неустойчивыми, которые будут буквально выплескивать накопившие массы воды в густонаселенные долины. Как в Непале. Или почти.

О столь мрачной «геоморфологической перспективе» еще три года назад предупреждали британские ученые из Университета Ньюкасла (School of Geography, Politics and Sociology, Newcastle University). Вместе с коллегами из Новой Зеландии (University of Canterbury) они составили прогностические карты, на которых указали самые опасные места – Непал был в их числе. Оказалось, что в зонах риска «высокогорных наводнений» находятся более 15 миллионов человек – половина из них живут в Китае, Индии, Пакистане и Перу. Остальные – в Европе и Северной Америке. Ближе всего к ледниковым озерам – жители Гималаев, Каракорума, Гиндукуша и соседних массивов, где теплеет быстрее всего в мире.

Ученые назвали самые опасные ледники мира

Крайне редкие и фактически непредсказуемые события

Опасные российские регионы иностранные ученые не указали, да и откуда им знать? Таят ли «геоморфологические угрозы» наши высокогорья? Об этом KP.RU рассказал Роберт Чернов, старший научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН, кандидат географических наук:

- На территории России насчитывается 5867 горных ледников, - говорит ученый. - Но лишь несколько их них угрожают прилегающим горным долинам. Сокращение размеров большинства ледников, связанное с потеплением климата, наоборот, способствует их устойчивости. Тем не менее, есть объекты, режим движения которых вызывает опасения. Самый опасный среди них - ледник Колка (в бассейне реки Терек на Кавказе. - Ред.), если судить по сведениям, которые мы получили за последние 2 года.

По словам Чернова, «крупные гляциальные - ледниковые - катастрофы, обусловленные обрушением частей ледников, представляют собой крайне редкие и фактически непредсказуемые события. Редкие - потому, что ледники медленно движутся по своему ложу, а их движение регулируют и силы трения на ложе, и вязко-пластические свойствами самого льда».

- Как раз изменение условий на ложе , - объясняет ученый, - повлекло за собой печально известную катастрофу ледника Колка в 2002 году (в ней погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. - Ред.). Основным фактором, который привел к донному таянию под ледником и потерей его сцепления с ложем признано проявление вулканизма. К сожалению, многое осталось неизвестным о причинах этой катастрофы, в том числе и потому, что регулярные наблюдения в 1990-е годы были приостановлены.

Заключение ученого:

«Исследования условий на ложе ледников - крайне сложная научная задача. Для ее решения нам не обойтись без регулярных гляциологических наблюдений».

PS: в ближайшее время Чернов летит на Кавказ – на Колку. Будем на связи и расскажем.

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