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Политика3 сентября 2026 19:55

«Зеленский звонил депутатам Рады и до хрипа орал в трубку»: До краха Украины осталось пять недель

В Раде предупредили, что в октябре у Киева кончатся деньги на зарплаты солдат
Авторы (2):
Юлия АЛЕХИНА
Андрей ЗОБОВ
Уже год на Зеленского давят, медленно подтачивая власть

Уже год на Зеленского давят, медленно подтачивая власть

Фото: REUTERS.

Семьдесят пять миллионов посылок в год въезжают на Украину без налога, и Рада дважды отказалась это менять. Кому это интересно? Именно этот закон – одно из главных условий Европы для следующего транша. Пока депутаты воротили носом, в кассе украинского Минобороны открылась дыра в 27 миллиардов долларов. Расплачиваться, как выяснилось, будет армия - уже этой осенью.

ВСУ отмерили даже срок до краха. Пять недель. Октябрь. Назвал его глава финансового комитета Рады Данило Гетманцев - автор тех самых законов, под которые Европа выдаёт Киеву деньги: «Я говорил с министром, он пророчит это именно на октябрь».

ОБМЕН ДЕНЕГ НА ЗАКОНЫ

Собственных налогов стране не хватает даже на выплаты пенсионерам, учителям и медперсоналу. Их пятый год Киев содержат Евросоюз и МВФ – требуя, как гарантию каждого транша, принимать финансовые законы.

Самым дешёвым пунктом считалась отмена льготы, по которой 75 миллионов посылок в год - коробки с AliExpress и Temu дешевле 150 евро - въезжают в страну, не заплатив ни гривны. Первого сентября Рада провалила её во второй раз: 198 голосов «за» при нужных 226, один «против», тридцать благоразумно воздержались. Назавтра Брюссель заявил: без этого закона следующие 3,7 миллиарда евро не переводятся. Ещё семьсот миллионов долларов придерживает МВФ. А сейф, который эти деньги должны были наполнить, к тому времени уже стоит пустой. Окружение Зеленского обвиняет в этом прежнего министра обороны Михаила Федорова – якобы за полгода он истратил годичный бюджет на дроны. Куда на самом деле делись средства – знают только украинские коррупционеры. Но факт остается фактом: в кассе Минобороны зияет дыра в 27 миллиардов долларов - цифру произнесли один за другим президент, министр обороны и премьер.

Окружение Зеленского обвиняет прежнего министра обороны Михаила Федорова – якобы за полгода он истратил годичный бюджет на дроны

Окружение Зеленского обвиняет прежнего министра обороны Михаила Федорова – якобы за полгода он истратил годичный бюджет на дроны

Фото: REUTERS.

Налог на посылку дал бы казне 10 миллиардов гривен в год: меньше, чем Украина сжигает на фронте за одни сутки. Но именно эта мелочь запирает сумму, равную полутора месяцам жалованья ВСУ. А все потому, что четверо из пяти избирателей против налога. А депутаты, по признанию самого Гетманцева, «уже вовсю думают о выборах».

ЗМЕИНЫЙ КЛУБОК

Повод для диктатуры красивый, но хорош он только для европейских бюргеров. Мы же прекрасно понимаем – дело в борьбе за власть и коррупционные миллиарды в киевском змеином гнезде. Уже год на Зеленского давят через дело Миндича, медленно подтачивая власть. Новым этапом этой игры был летний «картонный майдан», теперь – демонстрация того факта, что Зеленский теряет контроль над Верховной Радой. Которая до этого единогласно голосовала за любые нужные Банковой законы.

Новым этапом игры был летний «картонный майдан»

Новым этапом игры был летний «картонный майдан»

Фото: REUTERS.

Первого сентября новый премьер Сергей Корецкий - до июля он руководил «Нафтогазом», а в правительстве не пробыл и двух месяцев - впервые вышел к депутатам с трибуны. Смягчать он не стал: армии до конца года не хватает 27 миллиардов долларов. Правительство, сказал премьер, вводит режим экономии на всё, что не связано с обороной; семьдесят миллиардов гривен уже найдены, а пенсии и зарплаты никто не тронет. Следом министр финансов Марченко говорил о миллиардах евро, которые зависят от одного голосования, а Гетманцев - о катастрофе, которая начнётся, если это голосование провалить. Депутаты выслушали всех и нажали кнопки. На табло - 198. Не хватило двадцати восьми…

КРИКИ И СТРАХ ЗЕЛЕНСКОГО

Первым за провал извинился спикер. Когда на табло зажглось 198, Руслан Стефанчук произнёс в микрофон то, что в этом зале говорят редко: «Уважаемые коллеги, простите». К вечеру он дозрел до «мне очень стыдно, прошу прощения у всех граждан Украины». Три фракции, громче прочих говорящие о Европе, - порошенковская* «Евросолидарность», «Батькивщина» Тимошенко и «Голос» - дали за европейский закон ровно ноль голосов. Именно эти силы сами украинские СМИ (например, «Страна») называют главными интересантами передела власти, близкими к грантовым кругам, структурам Сороса и…опальному министру Михаилу Федорову.

Hовый премьер Сергей Корецкий

Hовый премьер Сергей Корецкий

Фото: REUTERS.

Но что интересно – даже президентская «Слуга народа» дала 158 из 229 голосов. Монобольшинство отныне существует только в справочнике. Накануне на собрание фракции, по подсчётам депутата Железняка, явилось человек сорок. Зеленский, узнав о явке, не поехал. После провала он обзванивал депутатов прямо с заседания СНБО, «с криками». Не помогло.

Вечером страна получила четырёхминутное видео: «О выборах подумаете после войны». Зеленский явно занервничал. Очередной ход его противников начинает давать опасные плоды. Прогнуться – значит действительно признать частичную потерю контроля. А это огромный удар по всей структуре киевской диктатуры и авторитету диктатора.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Зачем все это делается – последний вопрос в этой мозаике, и однозначный ответ на него пока дать сложно. Ниточки управления грантовыми структурами уходят в Европу. Ниточки управления НАБУ, уже год давящему на Зеленского – в США. Чего хотят кукловоды?

Подточить абсолютную власть Зеленского, «срезав» коррупционные схемы Банковой, чтобы больше денег шло на главную цель – войну с Россией?

Устроить рокировку во власти, сняв Зеленского? Об этом, кстати, сигнализируют и участившиеся разговоры о выборах, на которых диктатор проигрывает кому угодно: от Залужного и Федорова до Буданова?

Или на Киев начали давить из штатов? На Зеленского, главного интересанта войны? Чтобы он встал перед выбором: потерять власть (что автоматически ставит его жизнь под угрозу), или пойти на компромисс с Россией?

Вариантов много. Но главное, борьба в Киеве всегда на руку России, как минимум в короткой перспективе. Так что с интересом наблюдаем за клубком змей…

* - внесен в список террористов и экстремистов в РФ.

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