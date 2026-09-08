По словам наших бойцов-беспилотчиков, на сколько это видно из «малого неба», ВСУ не очень хотят остаться в Доброполье навсегда. Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин, с помощью наших бойцов из группировки «Центр», попробовал оценить один из главных наших аргументов в недавних переговорах с американцами – наступление российской армии на Донбассе.

Спасение шкур – на Севере

Никто и не питал особых надежд, но переговоры при посредничестве американцев, закончились ничем. Зеленский в очередной раз отказался уходить с Донбасса, заявив:

- Вопрос Донбасса — это фактически вопрос всей войны, и без сильных позиций ВСУ на фронте РФ будет выдвигать только ультиматумы.

В свое время, примерно такие же заявления делал Гитлер по поводу Сталинграда: "... Если мы что-нибудь заняли, оттуда нас не сдвинуть". В итоге, немцы до сих пор вздрагивают при слове «Сталинград», и это не метафора.

Думаю, американцы, передававшие российские условия в Киев, оценили шизофреничность украинской позиции. Логика венных действий, сам ход событий на фронте, показывает, что ВСУ выдавливают из последней городской агломерации Донбасса – Славянска, Краматорска, Дружковки. Это большие города, слившиеся вместе промзонами и частным сектором - 300 тысяч населения! И перспективы ВСУ, засевших в городской застройке, печальны. На востоке от Славянска и Краматорска, бандеровцы потеряли почти всю свою оборону в предполье и отошли в городские кварталы. Под Славянском, 5 сентября, наши войска освободили последний населенный пункт перед чертой города – поселок Ореховатка. Чуть южнее, с востока от Краматорска, та же самая картина. Наши штурмовики вышли к взлетному полю Краматорского аэродрома. Это уже окраина города. На самом юге агломерации, где наши войска давно уже освободили Константиновку, всушный гарнизон следующего города, Дружковки, ждет своей неизбежной участи. ВСУ выдавливают из агломерации, как пасту из тюбика. В ближайшее время, у «захiстников всей этой нерушимой фортецiи» останется только один путь, чтобы спасти свои шкуры - на Север.

Работа операторов БПЛА Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Потому что с западной стороны агломерации мы тоже наступаем. Начался штурм Доброполья – крупного оборонительного узла. Западные военные аналитики даже назвали его «точкой, через которую будет взломана оборона Славянска и Краматорска». Но самое главное – Доброполье, это главный логистический узел, и стоит он на одной из последних дорог, по которым снабжают группировку врага в Агломерации. По словам наших бойцов-беспилотчиков, на сколько это видно из «малого неба», ВСУ не очень хотят остаться в Доброполье навсегда.

Охота на «Пингвина» за миллион

- По Доброполью сейчас авиация плодотворно работает ФАБами, - говорит мне «Вятич», командир взвода батареи БПЛА-перехватчиков зенитного-ракетного дивизиона 61 бригады морской пехоты. Справа от «Вятича», стоят мониторы, за ними два оператора. При желании, можно работу ФАБов своими глазами. Если повезет, в реальном времени, нет – покажут запись.

- У нас же «глаза» висят на Добропольем 24 на семь, - объясняет «Вятич». То есть, дроны-наблюдатели морпехов летают круглосуточно. Я заметил, что это выражение «24 на 7», встречается в обиходе военных, все чаще и чаще. Можно сказать, это такой неофициальный критерий качества работы беспилотчиков. Спрашиваю «Вятича», что им видно с дронов? И он меня по-хорошему удивляет:

- После того, как ФАБами уничтожили опорник на южной окраине, противник стал отходить на север Доброполья. То есть, он от нас отодвигается. В южной части Доброполья уже нет такого движения. Похоже, будет уходить еще севернее, там дальше небольшой такой городок Белозерье и начинается Днепропетровская область.

Командир взвода батареи БПЛА-перехватчиков зенитного-ракетного дивизиона 61 бригады морской пехоты позывной "Вятич" Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

По мнению «Вятича», бандеровцы не будут устраиваться в лесополках. Скоро уже облетит листва, лесопосадки будут стоять голыми, хотят засесть в стенах и подвалах. Расспрашиваю командира об особенностях их работы на этом участке. У подразделения «Вятича» все цели - воздушные:

- Мы лишаем противника «глаз» в небе.

И «Вятич», с гордостью рассказывает, как его молодой, только отучившийся БПЛА-расчет, уронил на землю примерно миллион американских долларов. Столько стоит американский разведывательный дрон «Пингвин». Он летает на 200 километров, размах крыла 3.3 метра, может висеть в воздухе до 20 часов. Но самое главное, «Пингвин» набит очень дорогой разведывательной аппаратурой.

По словам «Вятича», сбили его на очень серьезной высоте – свыше пяти километров с помощью ФПВ-дрона. И это было очень непросто:

- Чтобы поднять наш дрон-охотник на такую высоту, надо подгадать, подловить момент. Мы за «Пингвином» гонялись трое суток. Первые двое суток был сильный ветер, плюс атмосферное давление, все это сказывается на том, чтобы наш дрон поднялся на такую высоту. Благодаря РЛС-системам мы обнаружили противника, Он летал на высоте 5500. Когда расчет зашел на цель, было высота 5400. Поразили.

Задаю «дежурный» вопрос. Увидел ли «Вятич», на ЛБС, какие-то последствия блокады Украины? Я всем этот вопрос задаю, и ответы бывают интересные. Авиаштурмовики и снабженцы наших бойцов, наступающих на Доброполье, заметили, что у врага появились «окна» на час-два, когда их дроны-камикадзе не летают. «Вятич» работает на других высотах, значительно выше, бьет вражеские ударные дроны типа «крыло». И даже в «высоком небе», сказалась блокада портов и системное истребление украинской оборонки:

- Мы стали меньше встречать и перехватывать дорогие украинские дроны. Перестали встречаться у нас «Лютые», летят дешевые, типа «Бобер», из пенопласта и фанеры, на двухтактных двигателях.

Дроны-наблюдатели морпехов летают круглосуточно Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Небесные саперы

Гвардии сержант с позывным «Одинаковый», воюет с зимы 2022 года. Ехал на фронт вместе с родным братом, кто-то из попутчиков заметил их сходство, так и появился этот необычный позывной. «Одинаковый» сразу начал летать, сначала на пресловутых «мавиках», потом перешел на ударные дроны. Воевал на множестве направлений и сейчас, работает по Доброполью в батальоне Специального Минирования «Феникс», 1й инженерно-саперной бригады в составе группировки войск Центр. Современные боевые действия в своей значительной части дистанционны. Изменилось и саперное дело. Прошли те времена, когда под покровом ночи, саперы километрами ползли по земле, рубили дерн и резали вражескую колючую проволоку. Современный сапер, работает в 3D -очках, легкими касаниями пальцев, ставит мины, где-то на удалении в десяток километров. «Одинаковый» объясняет мне, что по известным, шоссейным дорогам, и без них работают наши дроны-ударники. Но, враг, постоянно ищет какие-то обходные пути:

- Тропки, неприметные проселки. Мы разведывательными дронами вычисляем эти маршруты. Иногда, это занимает много часов. Выбираем место, чтобы было невозможно объехать заминированный участок и там ставим мины. В среднем, один расчет ставит за день 10-20 мин.

Гвардии сержант с позывным «Одинаковый» воюет с зимы 2022 года Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Спрашиваю, на каких птицах летают саперы? По словам «Одинакового», в войсках появился новый тяжелый дрон «Воган»:

- Он многоразовый, поднимает до десяти килограммов. И летают они на 15-20 километров, а потом возвращаются «домой».

Любопытно, что еще одна цель для саперов-беспилотчиков, это вражеские «дроны-ждуны». Объективно, это такая же мина, только летающая. Противник до трех-пяти штук усаживает таких «ждунов» на перекрестках дорог. Они, как правило, на оптоволокне, батарея в режиме ожидания работает до шести часов. Одна проблема, дрону для взлета нужно свободное, открытое пространство, и его хорошо видно с воздуха. «Одинаковый» показывает мне десятки роликов с «разминированием» дорог от этих «ждунов». Разумеется, и мы устраиваем такие же засады бандеровцам.

Работа сапера всегда считалась одной из самых опасных. Мало что изменилось, всякие бывают ситуации. «Одинаковый» рассказывает, как три месяца заходил на позиции:

- У нас же много оборудования, мины… на себе не утащить все. Не могли заехать на транспорте. Противник отрезал лесополосу магнитными минами, саперы не успевали их снимать.

- Как пробились?

- Артиллерия все вопросы решила.

«Одинаковый» даже улыбнулся от этих воспоминаний. На позиции этой парни проработали долгих пять месяцев.

- Влажные салфетки и вода, - самое главное, решает все. Просто вживаешься в ситуацию…и нормально, работаешь!

«Одинаковый», на прощание, объяснил мне свою мотивацию, как воина:

- Мы уже взяли Авдеевку. Заехали в город, от него нам уже нужно было выдвигаться пешком, к ЛБС, пройти километров 15. Противник из Авдеевки сбежал, но продолжал лупить по ней артиллерией. И запомню на всю жизнь эту картину. Дети играют в песочнице, а в трех-пяти домах от них, падают снаряды. Ближе прилетает, тогда дети бегут в подвал, потом обратно возвращаются. Они привыкли, они хотят играть на свежем воздухе, они не могут уже сидеть в подвале! Моя задача – чтобы такого больше не было.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ВСУ уже не вступают в стрелковые бои. Обрушение фронта неизбежно»: Военкор Стешин рассказал о реальном переломе на СВО и пути к Победе

Билетов в театры не достать, улицы забиты дорогими машинами, но цены кусаются: Как сейчас живет российский Донецк