Как прошла премьера последнего фильма Алексея Пиманова: редкий выход в свет вдовы режиссера Ольги Погодиной, Бондаренко светился от счастья, а Милана Бру еле сдерживала слезы

В Москве прошла премьера последнего фильма Алексея Пиманова «Охота на императора» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Премьера исторической картины «Охота на императора» прошла в Москве 7 сентября. Исполнительница главной роли Милана Бру шокировала откровением об убийстве брата, Станислав Дужников рассказал, как ему удалось сбросить около 100 килограммов, а Станислав Бондаренко поделился подробностями рождения четвертого ребенка.

Фильм Алексея Пиманова переносит зрителей в эпоху Отечественной войны 1812 года. В центре сюжета — молодая дворянка Мария, которая жаждет отомстить за убийство брата. Ее сыграла звезда сериала «История его служанки» Милана Бру.

Милана Бру Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На премьеру актриса пришла в эффектном черном платье в пол. Над образом для выхода девушка работала вместе со своим стилистом Оксаной Он, которую прямо во время разговора с корреспондентом KP.RU позвала присоединиться к интервью. «Мне помогал мой стилист, который стоит сзади вас. Оксана, иди сюда, пожалуйста. Я хочу, чтобы хоть где-нибудь засветился мой великолепнейший стилист Оксана Он, который представляет мои образы теперь везде. И это платье — ее задумка. Это индивидуальный пошив», — рассказала Бру.

Милана Бру и Оксана Он Фото: Кирилл МИШИН. Перейти в Фотобанк КП

Но за эффектным выходом на дорожку скрывалась куда более тяжелая история. Говоря о своей героине, которая переживает гибель брата и одержима жаждой мести, Милана с трудом сдерживала слезы. Оказалось, что трагедия Марии имеет страшное сходство с личной судьбой актрисы.

«Да, это я, потому что страшно признаться, но в моей жизни именно такое обстоятельство и произошло. У меня убили брата в том же возрасте, как убили брата у Марии. И я знаю, что это за чувство, я знаю чувство мести, я знаю, что такое задаваться вопросом: где Бог и почему это происходит со мной», — призналась Бру KP.RU.

Актриса добавила, что ей пришлось не только сыграть переживания своей героини, но и обратиться к собственному опыту боли и утраты. Именно поэтому трагичная история Марии оказалась для нее настолько близкой.

Совершенно о другой стороне жизни на премьере говорил Станислав Дужников. Исполнитель роли Монарха Архипа и звезда сериала «Воронины» похвастался впечатляющим результатом — за время работы над своей формой актер сбросил около 100 килограммов. Секрет оказался неожиданно простым: Дужников сделал ставку на размер порций. По его словам, за один прием пищи он ориентировался на количество еды, которое помещается в ладони. «Диета простая — вот все, что умещается в ладошке, можно съесть за один прием пищи», — объяснил актер.

Станислав Дужников Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Он также прокомментировал слухи о резекции желудка. Операция действительно была, однако, как подчеркнул Дужников, причиной стали другие медицинские показания, а не желание похудеть. Одной диеты, считает артист, для хорошей формы недостаточно. Сейчас в его распорядке — зарядка, пешие прогулки, велосипед и бег.

Станислав Бондаренко на премьере оказался в центре внимания уже по совсем другому поводу. Исполнитель одной из ролей в новой картине накануне в четвертый раз стал отцом — у него родилась дочь Аида. Девочка появилась на свет раньше срока, а роды прошли настолько стремительно, что артист не успел попасть в роддом вовремя. Актер признался, что узнал о рождении наследницы уже после случившегося.

Станислав Бондаренко c дочками Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас малышка остается в роддоме. Врачи постепенно увеличивают ей питание, а сам артист регулярно узнает о ее состоянии и даже успел с ней познакомиться. На вопрос о том, станет ли Аида последним ребенком в семье, Бондаренко оставил интригу. Актер не исключил, что однажды они с супругой могут решиться еще на одного ребенка. Кстати, на премьеру он пришел со старшими дочерьми — Алексией и Микаэлой.

Не обошлось на премьере и без разговоров о начале осени. Исполнитель роли Юзефа Садока Павел Крайнов признался KP.RU, что с наступлением холодов уже успел соскучиться по жарким денькам. «Хочется лето. Хочется море уже. Я выглядываю из окна, а уже листья желтые. Хочется солнца, прекрасной погоды», — признался актер.

Павел Крайнов со спутницей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рассуждая об идеальном осеннем вечере, он неожиданно сделал акцент не на занятии, а на компании. По его мнению, гораздо важнее не то, чем человек занимается в свободное время, а то, с кем он его проводит. «Потому что когда как — вы найдете как, а когда с кем — с любимым человеком, с детьми, с семьей. Потому что это так важно. Мы так часто живем в каком-то безумном темпе ритма существования. Это Москва, которая задает свои правила игры. Иногда хочется просто сесть, выдохнуть и сказать: все, отключаем телефон, и сегодня мы только вместе. Вот именно с кем, я думаю, что это с родными и близкими», — поделился Крайнов.

Провести такой вечер, по словам актера, можно совершенно по-разному: сходить в кино, выбраться на шашлыки или просто погулять по городу, пока осень еще дарит теплые дни.

Мероприятие посетила и актриса Ольга Погодина. Это первый выход вдовы Алексея Пимонова после его смерти. Режиссер картины скончался от острого инфаркта в апреле 2026 года, так и не увидев премьеру фильма «Охота на императора».

Ольга Погодина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продюсер и режиссер Алексей Пиманов, фото 2017 г. Фото: Алексей ФОКИН.

Также премьеру посетили Алексей Чадов, Владислав Тирон, Алена Хмельницкая, Матвей Лыков, Борис Щербаков с женой Татьяной и другие известные актеры.

Ксения Алферова Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Борис Щербаков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алена Хмельницкая и Матвей Лыков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Владислав Тирон со спутницей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП