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Звезды7 сентября 2026 20:02

Начала хрипеть и хвататься за горло: вот что случилось с Аллой Пугачевой в гостях у Раймонда Паулса

Алла Пугачева захрипела и схватилась за горло в гостях у Раймонда Паулса
Ольга ЛИБГАРДТ
Алла Пугачева много лет дружит с маэстро.

Алла Пугачева много лет дружит с маэстро.

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми Лизой и Гарри встретилась с живущим в Латвии Раймондом Паулсом. 90-летний композитор по просьбе артистки попытался сыграть на рояле "Песню на бис". В это время Примадонна начала хрипеть и хвататься за горло.

Алла Пугачева рассказала о встрече с Раймондом Паулсом. Семья звезды приехала в гости к мэтром.

"Ежегодная традиционная семейная встреча с маэстро. Музыка, воспоминания и обязательное пожелание встретиться на следующий год «без потерь». Да будет так!" - рассказала Алла Борисовна в гостях у 90-летнего артиста.

Примадонна с семьей приехала в Раймонду Паулсу

Примадонна с семьей приехала в Раймонду Паулсу

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Она попросила музыканта сыграть на рояле "Песню на бис" на стихи Андрея Вознесенского. Однако маэстро это плохо удавалось.

В это время Пугачева решила спеть несколько строк композиции. "Не уходи из зала. Мой зритель - мой судья! Свидетель радостей моих и бед", - начала она.

После этого Примадонна захрипела и схватилась за горло. "Я не могу петь, плачу", - сказала она.

Отметим, у Пугачевой и Паулса были разные периоды отношений. Паулс написал для нее главные хиты. А потом они много лет не общались. Сейчас все проблемы позади. Знаменитости нашли общий язык.

* - Физическое лицо, включенное Минюстом РФ в реестр иностранных агентов