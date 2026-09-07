Пропавший Сергей Светлаков сделал заявление о болезни: "Перед мной встал выбор"

Сергей Светлаков лечился в Карелии. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей Светлаков не появляется на публике. Шоумен не посещает светские мероприятия, а его рабочий график расписан буквально по минутам. Поговорить с ним - настоящая удача. На днях артист рассказал, что с ним происходит.

Не так давно поклонники забили тревогу из-за состояния здоровья пропавшего Сергея Светлакова. Появилась информация, что шоумен с семьей уехал лечиться в карельскую клинику. На необычную терапию, как говорят, он потратил около двух миллионов рублей.

Шоумен ответил на слухи о своем здоровье. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сергей, узнав о слухах, молчать не стал. "Придумали по поводу моих болезней. Я приехал в санаторий, и перед мной встал выбор - общее оздоровление, антистресс или похудение. Жена выбрала общее оздоровление, я выбрал антистресс", - цитирует его "СтарХит".

По словам артиста, его привлекли процедуры: "Какие-то пузырьки, джакузи, больше времени на прогулки в лесу. Соответственно. никакой работы с какими-то узкопрофильными специалистами не происходит".

Актер особо отметил, что тщательно следит за своим состоянием. "Я приезжаю в санатории раз в год на протяжении лет десяти. Стараюсь также раз в год сдавать все анализы, чтобы следить за своим здоровьем", - заверил он.