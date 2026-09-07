Собчак пришла на Венецианский кинофестиваль в «голом» платье

Ксения Собчак на Венецианском кинофестивале. Фото: Michael Buckner/Variety via Getty Images

Ксения Собчак приехала в Италию на 83-й Венецианский международный кинофестиваль. 44-летняя телеведущая пришла на премьеру фильма режиссера Паоло Стрипполи «Спираль». Журналистка продефилировала по красной дорожке в «голом» платье, которое она дополнила необычными аксессуарами.

Ксения нарядилась в полупрозрачный кружевной наряд Ermanno Scervino бледно-розового оттенка. Пикантное платье с открытыми плечами сильно просвечивало, создавая эффект второй кожи.

Свой образ Ксения дополнила необычной меховой накидкой фиолетового цвета. Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Свой образ телеведущая дополнила клатчем с леопардовым принтом, очками с сиреневыми стеклами и необычной меховой накидкой фиолетового цвета, за которую ей тут же «прилетело» от пользователей Сети.

«Что это за плюшевое чудо на Собчак?», «Ксения нарядилась в меховую игрушку из детского магазина», «При ее деньгах – и снова такой нелепый наряд, давно пора уволить своего стилиста», - пишут люди в комментариях.

Пикантное платье телеведущей с открытыми плечами сильно просвечивало. Фото: Daniele Venturelli/WireImage via Getty Images

На премьере фильма «Спираль» также появилась российская супермодель Ирина Шейк. 40-летняя манекенщица позировала фотографам на красной дорожке в асимметричном черном платье Romeo Gigli с открытой спиной.

Свой наряд Ирина скомбинировала с черными ботильонами и серебристыми украшениями - браслетами и кольцами.

Ирина Шейк появилась на премьере в черном платье. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

В Венеции в эти дни засветилась и Виктория Лопырева. Модель, завоевавшая титул «Мисс Россия» в 2003 году, посетила благотворительный гала-вечер amfAR. Виктория выбрала для выхода в свет длинное черное платье с открытыми плечами, украшенное золотой розой в области декольте.

Главным украшением наряда стала открытая спина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Тем временем бывшие завсегдатаи Венецианского фестиваля – режиссер Андрей Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая уже несколько лет пропускают это мероприятие. Ранее мэтр российского кино не раз становился почетным гостем кинофорума в Венеции. В 2020 году он получил получил специальный приз жюри за свою драму «Дорогие товарищи», в которой Высоцкая сыграла главную роль.

Однако в 2022 году Кончаловский поблагодарил организаторов за многолетнее сотрудничество и заявил, что больше никогда не приедет на кинофестиваль, игнорирующий Россию. Тогда впервые за десятилетия в Венецию не пригласили делегацию нашей страны.

«Венецианский фестиваль был праздником для меня целых 60 лет! Не жалею, что больше не будет. Радуюсь, что был! А Венеция прекрасна и без фестиваля!», - написал Кончаловский в соцсетях.