Похоронившая мужа Алексея Пиманова актриса Ольга Погодина сделала признание о маленькой дочке: "Я буду драться за Зою"

Ольга Погодина прервала молчание о дочке Зое. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ольга Погодина впервые вышла в свет после похорон мужа Алексея Пиманова. Режиссер умер в апреле этого года. А 7 сентября в Москве прошла премьера его последнего фильма.

Ольга Погодина появилась на премьере последнего фильма своего мужа Алексея Пиманова "Охота на императора". Режиссер успел завершить съемочный процесс исторической части.

Погодина не смирилась с утратой. "Пришла с огромной горечью", - поделилась она.

На вопрос, лечит ли время, тихо сказала: "Нет".

Актриса не смирилась со смертью Алексея Пиманова. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пережить потерю ей не удается, но она считает своим долгом выпустить последний фильм мужа. "У режиссера есть возможность сделать так, чтобы его слышали даже после смерти, а моя задача сделать так, чтобы его голос продолжали слушать очень долго. Это моя огромная задача", - отметила актриса, чуть не плача.

Народная артистка также высказалась о маленькой дочери от Пиманова. О ней стало известно на его похоронах на Троекуровском кладбище. Именно там впервые Ольга сделала признание, которое стало неожиданностью для многих. Оказалось, что пара скрывала от публики рождение Зои.

Сейчас именно девочка стала для актрисы главной опорой. "Поддержка есть. Это друзья и моя дочка... Я буду драться. И за себя, и за картину, и за свою дочку. Я воин", - сказала Погодина на премьере.