Киевляне рассказали о нехватке бензина и дефиците продуктов: «У богатых все есть, а из нас сделали живой щит»

Киевляне заявили о нехватке бензина, подорожании и дефиците продуктов Фото: REUTERS.

Записки киевлянки, которая переехала до начала СВО в Россию и продолжает следить за событиями в украинской столице по соцсетям и переписке с оставшимися в родном городе соседями и друзьями.

Предыдущие части дневника можно прочитать на странице автора.

По сети разлетелись фотографии пустых полок магазинов в Киеве. Как люди ощущают проблемы с продуктами в городе, где сутками не смолкает тревога – мы попробовали узнать у них самих.

Ответы получились противоречивыми: кто-то отвечать просто отказывается, кто-то говорит о нехватке круп, а третьи спокойно покупают все необходимое. При этом цены растут и это серьезно бьет по самым незащищенным слоям населения. Впрочем, главным вопросом у людей остается один – как пережить зиму. И тут каждый спасается и готовится, как может…

ПРОДУКТЫ У ОДНИХ ЕСТЬ, У ДРУГИХ - НЕТ

- Ситуация с продуктами довольно странная, - рассказывает киевлянка. - В некоторых сетях что-то исчезает, но потом тут же появляется. Поэтому лучше всего идти затариваться с утра. Реально ощущается, что овощей и фруктов стало меньше. Но за ними мы ходим на рынки, где все можно купить, хотя стало дороже.

- С полок супермакетов стремительно исчезают скоропортящиеся продукты, крупы, растительное масло , яйца , мясо, сыры , молочка. Для того, чтоб снизить хоть как- то ажиотаж, продавцы сетей «АТБ» и «Сельпо» выдают ограниченное количество товара в одни руки. Например, нельзя купить более 5 кг курятины в одни руки, более 6 десятков яиц, более 3 упаковок макаронных изделий и пакетов круп. Еще с прилавков исчезла гречка, - объясняет знакомая.

- Странная история. Хотел купить рис - его почему-то не было нигде, - пишет киевлянин в соцсетях. - Махнул рукой. Потом ночью захожу на онлайн плаформу «Ашана», смотрю – в наличие. Думал, может ошибка – нет, нашли все без проблем. Оплатил, заехал, купил три пачки, про запас.

- Меня вообще эта ситуация не ломает. Я как покупал баранью лопатку за 1000 гривен (около 1900 рублей, - ред.), так и буду покупать, - рассказывает обеспеченный киевлянин. - Не буду отказывать себе в рыбных блюдах, вообще ни в чем. Есть еда для бедных, есть еда для средних, есть для богатых. Капитализм. да еще в условиях войны не предусматривает никакого равенства. Может быть, у слабых будут проблемы с едой. У меня – нет. Законы Дарвина

ЖИВОЙ ЩИТ

Причин таких перебоев большинство киевлян просто не понимает. Власть заявляет, что дело в ударах России. Но верят в это далеко не все.

- У меня вообще создается впечатление, что это все делается намеренно. Чтоб раскалить ситуацию изнутри, столкнуть нас лбами. Чтобы очереди встали на кассах – а сейчас так и есть. Может быть все ради того, чтобы взорвать общество и добить власть Зеленского, может это делает бизнес, сторонники Федорова (отправленного в отставку министра обороны. – ред.)? Чтобы взорвать общество и добить власть Зеленского? Если честно, даже не знаю.

Другие киевляне почему-то просто напрочь отказываются говорить о ситуации. Почти половина моих знакомых просто не захотела отвечать – под разными предлогами. А другие открыто критикуют власть.

- У богатых все есть, вы не переживайте. Зеленский, его шайка, тэцэкашники, разжиревшие на взятках – у них всегда все будет. А из нас, простых людей, сделали живой щит, - пишет другой киевлянин в соцсетях. – И вот приезжал Уиткофф, Зеленский хоть слово сказал о продуктах? Ему только ракет ПВО не хватает. И защищать он ими будет, поверьте, не продовольствие, а склады с дронами против России. Ему важна только война. Отдали приказ из Лондона – он будет продолжать пытаться бить по Москве, злить русских. На нас ему давно плевать…

СКАЧОК ЦЕН

- Летом в украинской столице заметно ускорилась инфляция, причем темп ее роста признали самым высоким среди украинских городов. Годовая инфляция составила 7,7 процентов, при этом значительно подорожала потребительская корзина, - сообщает Минфин Украины.

А вот так выглядят средние цены на продукты питания в столичных торговых сетях:

Мясо: куриное филе стоило в среднем от 202 гривен (389 руб), а сейчас – 260 гривен (501 руб).

Говядина за кг от 413 (801 руб) скакнула до 560 гривен (1079 руб), и даже уже есть цена, доходящая до 700 гр (1349 руб). Самая дешевая свинина от 267- 300 гр (514-578), баранина от 800 (1541 руб) до 900 гривен (1734 руб) за кг. Подорожала и рыба.

- Сейчас ситуация с ценами и в магазинах немного напоминает девяностые. Есть ажиотаж. Многие спасаются, заказывая онлайн и пользуясь ночными скидками – в это время во многих сетях все дешевле, - поясняет знакомый.

- Если подытожить, честно - не все у нас так уж и критично, как рисуют в Телеграм-каналах, - добавляет приятель-киевлянин. - В Киеве снова процветает торговля с асфальта, открываются маленькие лавочки и будочки, в которых есть абсолютно все, чего нет в супермаркете. Селяне везут в Киев сало, свинину, молоко в пластиковых бутылках, а на рынках в Святошинском районе, на Левом Берегу в Дарнице – можно купить еще и дешевле, чем в сетях. Правда, селяне тоже цены подняли, но тут уж что поделаешь.

«ПРИФРОНТОВЫЙ» КИЕВ

Другая широко обсуждаемая новость: киевские власти, из-за участившихся российских ударов по украинской столице, отнесли город и область к «прифронтовой зоне». Что это означает для киевлян?

- Нас просто сделали «живым щитом», - справедливо считают адекватные жители столицы, которые все больше страдают от бесконечных прилетов и последующих за ними пожаров, окутывающих город едким дымом.

- Киев превратили в огромный военный завод и военный же склад. Поэтому люди все прекрасно понимают и будут пытаться свалить отсюда всеми способами. Ах, да, облавы ТЦК никто же не отменял, мобилизацию ужесточают. По прогнозам энергетиков у нас зимой более 2,5 тыс домов останутся без отопления. И это еще позитивные прогнозы, в реальности, есть ощущение, все будет куда хуже. Особенно пострадает зависящий от ТЭЦ Левый берег, где не будет даже резервного отопления, - пытаются предугадать развитие событий киевляне.

ДОМИК В ДЕРЕВНЕ И БЕНЗИНОВОЕ ГОЛОДАНИЕ

Все это приводит людей к одной мысли: все, кто не работает на тех самых военных заводах, старается город покинуть. Люди договариваются со знакомыми, у которых есть дома в селах, чтобы пережить зиму. Агентства недвижимости продают и сдают в аренду сельские дома и дачи – говорят, расходятся, как пирожки. А учитывая царящее в стране запустение, цены не бешеные: за три месяца жизни в селе – в зависимости от состава семьи, и дома, владельцы просят от 7 до 10 тыс гривен (13,5-19,5 тысяч рублей) за три месяца постоя.

- Если не будет отопления – тоже придется искать домик в селе с печкой, - рассказывает подруга, бывшая жительница Донецка. - У нас нет и не было никакой дачи никогда, да и родни в селе. Пока плохо представляем, как будем там жить. Мужу нужно будет выбираться в город – на работу, но как? За Киевом практически нет уже автозаправок, только «Woog» еще работает.

Кстати, бензин тоже подорожал - в украинской столице за литр 95-го платят 85 гривен (163 рубля), 92 по 90 гривен (173 рубля) - его не хватает. Очереди, правда, не гигансткие –слишком дорого для многих украинцев стало ездить на авто.

- У нас все показывают по телевизору, как в России исчез бензин и многим это как бальзам на душу,- рассказывает приятельница. А эксперты в Киеве прогнозируют, что к зиме цена поднимется на еще на десять гривен, и заправляться придется по 97 гривен за литр (186 рублей).

В КИЕВ НЕ ВЕРНУСЬ

- Уехал в Черкасскую область еще год назад, в самую глушь, где взял в аренду покосившийся дом и начал его обустраивать, - рассказывает знакомый киевлянин. - Постепенно его выкупил за 100 тыс гривен (192 тысячи рублей). Мобилизовали в прошлом году, но с командиром «порешал» вопрос и со спокойной душой ушел в СЗЧ (дезертировал). Почему спокойно? У нас тут тэцкашников нет, потому что всех мужиков уже выгребли. А в рейды по глубинке сегодня военкомы редко пускаются- бензин подорожал и по разбитым дорогам уже сложно проехать. В селе все почти говорят на русском языке или суржике. Сейчас вот обработал 18 соток и получил отличный урожай картошки, овощей. Развел немного винограда на пробу. А в прошлом году завел кроликов и у меня есть крольчатина, которую научился закрывать в стерильные банки. И вот я, коренной киевлянин 46-ти лет теперь крестьянствую - и очень этим доволен.

- Крышу починил, дом укрепил, мобильный интернет есть, печка есть, вода- в колодце. Даже если закончится война, в Киев не вернусь. Город стал совсем чужим и даже ненавистным. Так что у меня начался просто новый этап жизни, - поделился знакомый, жена которого уехала в Германию с ребенком …Семья, по сути, распалась…

А в Киеве все чаще люди с горечью вспоминают 2022 год и русские танки, стоявшие под столицей.

- Надо было подписывать все еще в 2022-м и не было бы этого ужаса, - считает все больше думающих людей. – А теперь что? Страна разбежалась, кто прячется по деревням, кто зарабатывает на чужом горе: аренде жилья, продуктах, которые исчезают с полок, на ритуальных услугах, на брони от мобилизации, справках медкомиссий и так далее. Во что мы превратились? И когда это закончится?..

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