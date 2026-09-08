Ночь сложилась не из случайных целей, а из повторных заходов Фото: REUTERS.

В ночь на 8 сентября истекла временная пауза в ударах по Киеву, решение о которой принял Владимир Путин. Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине. Военкор KP.RU Александр Коц разбирает все цели новой масштабной атаки нашей армии.

ЦЕЛИ МАССИРОВАННОГО УДАРА ПО УКРАИНЕ 8 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

По украинским данным, ночью работали 32 Х-101 с бортов стратегической авиации, баллистика «Искандер-М» и С-400 в наземном режиме, противокорабельные «Ониксы» и 166 ударных дронов, больше половины — реактивные, вперемешку с имитаторами «Пародия».

Разбираем, куда попало.

Киев. Ракетный агрегатно-детальный завод — это АО «Киевский радиозавод» вместе с «Тримен-Украина». Адрес знакомый: по этой же связке отчитывались 2 июля, тогда речь шла о прицельных комплексах для танков и БМП. Теперь — комплектующие для разведывательных и ударных дронов, включая дальнобойные. Площадка живая, её добивают.

Отдельная строка — завод железобетонных конструкций №1, где, по данным военного ведомства, делают боевые части для «Фламинго» и дальних дронов FP-2. Это уже четвёртый заход на Fire Point за лето: в июне — площадка в Днепропетровской области, 8 августа — «Киев-111», 20 августа — сборка ускорителей. Компания разбросала производство по чужим промзонам, включая цеха стройиндустрии, — и теперь по ним и прилетает.

Дальше по списку: «Элемент ЮА» с комплектующими для барражирующих боеприпасов «Хорнет» — по этой линии отчитывались ещё 27 августа, значит, узел не выбит до конца.

Торгово-складской комплекс «Укрспецсистемс» — киевская фирма, чей «Шарк» стал рабочей лошадкой артиллерийской разведки ВСУ. Плюс цех сборки дронов большой и средней дальности.

В ночь на 8 сентября истекла временная приостановка ударов над Киевом Фото: REUTERS.

Киевская область. Три объекта из четырёх — это, по сути, один куст вокруг Белой Церкви. «Боевые птицы Украины» и «Варберд Юкрейн» в сводке идут как два разных названия, хотя это одна и та же контора: ТОВ «Бойові Птахи України», зарегистрированное в Белой Церкви на улице Січневого Прориву, работает под брендом Warbirds. Флагман — «Валькирия», а в августе они показали новый TRX с заявленной дальностью 450 км, пока в роли ретранслятора и разведчика, с обещанной ударной версией. Обещание, похоже, отложено.

Логистический центр «Химтрансагро» — Шкаровка, село Белоцерковской громады в семи километрах от города, фирма по документам занимается оптовой торговлей химией. «Р-Пласт» — местный завод полимерных труб, на площадях которого, по версии Минобороны, крупнейший центр компании «Умные боеприпасы». Контора реальная: ТОВ «Розумні боєприпаси», зарегистрировано в Киеве, делает управляемые боеприпасы для дронов.

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине Фото: REUTERS.

ЦЕЛИ АТАКИ РОССИИ НА АВИАБАЗУ ВАСИЛЬКОВ 8 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

И три военных цели. Авиабаза Васильков — место базирования 40-й бригады тактической авиации, по ней методично работают с февраля, когда за вечер прилетело около десятка «Искандеров».

Склад ГСМ в Борисполе — топливный узел при аэродроме, впервые заявленный в июне. Центр радио- и радиотехнической разведки СБУ в Мархалевке — это Фастовский район, Глевахская громада. До 2020 года село входило в Васильковский район, то есть сидит буквально рядом с авиабазой. Третий такой центр за полгода: в мае прошлого года — площадка в Киевской области, 5 сентября — Бровары. Уши противнику отрезают последовательно.

Украинская сторона косвенно всё подтверждает: в Бориспольском районе горели промышленные предприятия, сгорели семь грузовиков, по зданию крупного логистического комплекса отработали дважды. В Белоцерковском — производственное и складское помещения. Плюс прилёты в Фастовском районе и склады в четырёх районах самого Киева.

Производство дронов и ракет рассыпали по гражданским промплощадкам и теперь эту сеть разбирают узел за узлом Фото: REUTERS.

ЦЕЛИ АТАКИ РОССИИ В ОДЕССЕ 8 СЕНТЯБРЯ 2026 ГОДА

Одесса и область. Цех сборки и склад хранения дронов в самом городе — линия, тянущаяся с июля, когда в порту накрыли сборку UJ-22 «Укрджета». В Черноморске — танкер с ГСМ. За неделю это шестое заявленное судно в этом порту, включая сухогруз «Мавка» вечером 6 сентября.

Итог. Ночь сложилась не из случайных целей, а из повторных заходов. Радиозавод, Fire Point, «Хорнет», Васильков, Борисполь, радиоразведка СБУ, Черноморск — почти по каждому пункту это второй, третий или четвёртый визит. Логика простая: производство дронов и ракет рассыпали по гражданским промплощадкам от киевских цехов до трубного завода в Белой Церкви, и теперь эту сеть разбирают узел за узлом. Ремонтировать успевают не везде.

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