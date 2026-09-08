Опять позор: бандиты ограбили музей Ренуара во Франции на миллионы евро

Дом-музей импрессиониста Пьера Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции был ограблен. Фото: Gabcesz11/Shutterstock/Fotodom

В Европе — очередная громкая кража предметов искусства. Сегодня рано утром неизвестные пробрались в дом-музей импрессиониста Пьера Огюста Ренуара в Кань-сюр-Мер на юге Франции. Добычей злоумышленников стали три картины. Еще одну грабители бросили, когда скрывались с места преступления.

Судя по записям камер наблюдения, в музей проникли двое. Они разбили стеклянную дверь, добрались до полотен, вырезали их из рам и убежали.

Сигнализация сработала в 5:48 утра. Муниципальная полиция прибыла примерно через пять минут, к этому моменту грабителей уже и след простыл. В саду музея позднее нашли две сумки, которые, предположительно, могли им принадлежать.

Бандиты унесли три работы Ренуара — «Коко читает» (портрет младшего сына художника), «Женщина у колодца» и «Мадам Колонна Романо». И бросили «Портрет мадам Стефан Пишон». Украденные произведения оценивают минимум в 9 млн евро.

«Коко читает»

ПОСЛЕДНИЙ ДОМ РЕНУАРА

Музей расположен в усадьбе Domaine des Collettes – последней резиденции Ренуара. Художник приобрел участок с оливковой рощей в начале XX века, построил там просторный дом для своей семьи и многочисленных гостей.

Семья Ренуара перебралась в усадьбу в 1908 году. Сам художник прожил там до смерти в 1919-м. Позднее поместье перешло муниципалитету, а в 1960 году в нем открыли музей.

В двухэтажном особняке сохранились мебель и личные вещи художника, включая его мольберт и инвалидное кресло.

Коллекция музея включает (вернее, включала до кражи) около 13 работ Ренуара, а также произведения Аристида Майоля, Пьера Боннара и Рауля Дюфи.

«Мадам Колонна Романо»

МУЗЕИ СНОВА ПОД УДАРОМ

Нынешнее ограбление — лишь малая часть связанного и искусством криминала.

Совсем недавно, в июле грабители ворвались в музей французского производителя предметов роскоши Lalique в Винген-сюр-Модер. Взломали дверь, добрались до ювелирного зала и разбили шесть витрин. Сигнализация сработала, но преступникам все же удалось скрыться с украшениями на миллионы долларов.

Есть в этой истории и довольно необычная деталь. По данным источников, украденные изделия были сделаны из хрусталя и не содержали драгоценных камней. Поэтому переплавить их и быстро превратить в деньги было практически невозможно. Музей после ограбления пришлось закрыть на несколько дней.

Европол недавно предупреждал, что в регионе все чаще кражи совершают не только профессиональные преступные группировки: к преступлениям могут привлекать случайных исполнителей, которых находят через соцсети.

«Портрет мадам Стефан Пишон»

ЛУВРСКИЙ СТЫД

Самым громким примером остается ограбление Лувра в октябре прошлого года. Тогда преступники устроили дерзкую операцию средь бела дня: припарковали грузовик с выдвижной лестницей у галереи Аполлона, проникли внутрь через разбитое окно и вскрыли витрины с электроинструментами.

Из музея исчезли драгоценности французской короны. Среди похищенного были тысячи бриллиантов, изумруды, сапфиры и жемчуг. Общую стоимость добычи оценили примерно в 88 миллионов евро.

По делу задержали нескольких подозреваемых. Однако украденные ценности до сих пор не нашли.

«Женщина у колодца»

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