В Киев с новым мирным переговором приезжали американцы Уиткоф и Киршнер. Фото: REUTERS.

На Украине наконец заметили то, о чем Россия давно предупреждает: каждое новое предложение о мире для незалежной хуже предыдущего.

«Можно говорить о том, что кто-то там не хочет выходить с Донбасса, но Донбасс сдают. Мы его и так сдаём. Просто это делается официально, красиво», - делится инсайдами нардеп Верховной Рады Анна Скороход. Ей кто-то нашептал детали нового мирного договора, с которым в Киев приезжали американцы Уиткоф и Киршнер. И она вдруг что-то начала подозревать. Особенно, если смотреть на эту безобразную торговлю в ломбарде за чужое пальто в ретроспективе.

12 лет назад на площадях Донецка и Луганска поначалу просили — вспомните! — федерализацию. Русский язык в школе и право выбирать себе губернатора, а не принимать его самолётом из Киева. Ни слова про изменение границ, ни намёка на признание чего бы то ни было. За это Украина отправила батальоны, чтоб наказать Донбасс, и назвала это антитеррористической операцией.

Здание Донецкой областной администрации, захваченное противниками украинской власти. 2014 год Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Потом принесли Минск. Особый статус районов Донбасса, но внутри Украины, амнистия, местные выборы. Даже слово «автономия» произносить не требовалось. Восемь лет Киев объяснял западным кураторам, что подписывал Минские соглашения «под дулом автомата», и потому не выполнил ни строчки. Зато научился делать при этом лицо оскорблённой девственницы.

Стамбул-2022 стоил дороже: уже нейтралитет Украины, русский Крым, разговор про Донбасс. Бумаги отвезли в Лондон, там их и оставили — на память.

Анкоридж. Главное - вывод ВСУ со всей территории Донбасса. В Киеве над этим посмеялись.

И вот сентябрь 2026, приезжают Уиткофф с Кушнером, и в чемодане уже не только вывод войск из Донбасса, но и признание Киевом утраты этих территорий - правка Конституции. Чтоб никогда больше не претендовать. Скороход разводит руками: «Мы должны понимать, что по большому счёту вопрос даже не в Донбассе и не в территориях. Мы это все прекрасно понимаем. А условия хуже привезли. Если раньше не требовалось изменений в Конституции и признания территорий, то сейчас потребовали. И там ещё есть ряд нюансов, которые не хочу озвучивать».

Ай-яй-яй.

Каждый следующий счёт хуже предыдущего. Это, пожалуй, единственный закон логики, который для Киева работает без перебоев. Сначала можно было договориться про язык — не стали. Потом про статус — не стали. Потом про две области — не стали. Сегодня в бумагах якобы уже Запорожье (почему-то без Херсона, хотя может мы чего не знаем). А через год начнут вспоминать, где именно на карте Николаев. И почему-то Одесса всё чаще всплывает в разговорах людей, которые ещё вчера клялись «границами 1991-го».

Ломбардный процент, что тут скажешь.

Украинский президент живёт в своей чудесной вселенной. "Визит в Киев — это сигнал того, что Украина стала сильнее на поле боя" Фото: REUTERS.

А просроченный украинский президент живёт в своей чудесной вселенной. «Визит в Киев — это сигнал того, что Украина стала сильнее на поле боя. У Украины стала сильнее переговорная позиция. С конца 2025 года мы усиливаемся. У России много потерь и мало приобретений».

То есть тебе привозят все жестче и жестче ультиматумы - и это, оказывается, признание твоей силы. Крепкая логика. По ней и вызов в кабинет директора — это карьерный рост. Просто Скороход смотрит на карту. А Зеленский – в телесуфлер. Поэтому он и на этот раз, похоже, отказал американцам.

А Скороход с грустью констатирует: «Знаете, мы Донбасс теряем, и положим ещё пару тысяч или с десяток тысяч человек, но в итоге всё равно всё выйдет так, как хотят. Иногда нужно чем-то пожертвовать».

Причем сделать это можно было еще в 2014 году. А теперь «жертва» с каждым разом будет больнее – для болезненного самолюбия Зеленского. В этом и беда.

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