Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС.

…- Дмитрий Сергеевич (Песков - пресс-секретарь президента РФ), Мерц вчера уже вечером, комментируя провал на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт, на которых победила «АдГ», как мы знаем… Заявил: «Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что сейчас мы должны защищать нашу свободу, в том числе от России. Вероятно, мне придется гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию». Еще он на той же пресс-конференции признался, по сути, что стремился поскорее выдвинуть обвинения против России в связи с инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпцига. Как мы знаем, абсолютно бездоказательные.

- А в чем вопрос? - уточнил официальный представитель Кремля. - Я, честно говоря, не понял вопроса.

(Возникли помехи на линии - брифинг проводился по телефону.)

- Но, может быть Саша вернется, - продолжил пресс-секретарь, - расскажет в чем все-таки вопрос?

- Как мы это прокомментируем? - повторил я. - Вот - то, что, несмотря на то, что он продул, извините, проиграл, он все равно не собирается ни на миллиметр отступить от своего убеждения…

- В данном случае, конечно, здесь такая русофобия - она превращается в манию преследования, - заявил Песков. - Тенденция все и вся списывать на Россию, во всем винить Россию… Это трудно объяснимое, нерациональное, не ориентированное на правду поведение руководителя государства… Который своими действиями наносит своему государству существенный урон. Это мы видим по потере германской экономикой своей конкурентоспособности, по падению уровня жизни немцев и так далее…

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ ДРУГИМ СМИ

Вопрос:

- Генконсульство Германии в Санкт-Петербурге прекратило сегодня принимать посетителей и будет закрыто в ответ на недружеские действия Берлина. Отношения с Германией у нас все больше ухудшаются, и вчерашние заявления Мерца об этом тоже говорят. Можно ли вообще на текущем этапе оценить, как далеко зайдет Берлин, и есть ли риски полного разрыва отношений?

Песков:

- Пока вроде бы это никому в голову не приходило. Еще раз повторяю, мы сторонниками сворачивания отношений никогда не были. Как далеко может зайти руководство Германии, сейчас даже я не стал бы прогнозировать что-то…