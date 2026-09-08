Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

..- Дмитрий Сергеевич, в Верховной Раде заявили, что новые предложения американской стороны по сравнению с предыдущими стали хуже для Киева. И в связи с этим возникает вопрос… Можно ли ожидать, что чем дольше будет затягиваться миротворческий процесс, тем более неприятными для Киева будут требования?

- Безусловно, это можно и нужно ожидать, - сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая во вторник, 8 сентября, на вопросы журналистов. - Не забывайте, что давным-давно мы начали говорить, что каждый прожитый день ухудшает положение киевского режима.

- И согласны ли в Кремле с оценками депутатов Рады? - последовал далее вопрос.

- Мы не хотели бы комментировать все, что связано с усилиями американских переговорщиков, - сказал Песков. - Это все должно происходить в тишине.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Уиткофф по итогам визитов в Москву и Киев сообщил, что на Украине к делегации присоединились представители Великобритании, Франции и Германии для согласования дальнейших шагов. Насколько вообще это может продвинуть переговоры или, напротив, помешать возобновившемуся переговорному процессу?

Песков:

- Скорее, это может осложнить переговорный процесс, потому что, в отличие от американцев, европейцы на деле делают все, чтобы не дать этой войне завершиться.

В Кремле прошли переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Дональда Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Вопрос:

- Токио потребовал демонтировать в Хабаровске памятник победе над милитаристской Японией. Как в Кремле оценивают подобные выпады? Неужели в Токио забыли обо всех военных преступлениях в годы Второй мировой войны?

Песков:

- Трудно сказать, что забыли, что помнят в Токио. Но, по крайней мере, мы не забыли, действительно, о японском милитаризме, мы не забыли о той победе.

Мы, например, с изумлением отмечаем, что когда проходят мемориальные траурные мероприятия по случаю бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, никто из руководителей Японии не вспоминает про Соединенные Штаты Америки… Единственную страну в мире, которая применила ядерное оружие. Японцы этого тоже не помнят.

В этой связи мы вряд ли можем хоть как-то принимать во внимание такие требования и такие заявления.

Вопрос:

- Норвегия заявила о намерении до конца года провести с Россией консультации по безопасности на море. Хотели бы узнать, готова ли Москва к такому диалогу, и как Кремль оценивает эти инициативы?

Песков:

- Консультации с кем?

Журналист:

- С Россией.

Песков:

- Россия открыта для диалога, Россия открыта для любых консультаций.

Мы никогда не были сторонниками сворачивания двусторонних отношений. Поэтому я не сомневаюсь, что наши дипломаты на это откликнутся…

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