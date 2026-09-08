Станкевич: Старорежимная элита выходит из доверия значительной части немцев

В Германии проходят выборы в региональный парламент Фото: REUTERS.

-…Алло, это биограф Станкевича? (смеется)

- Да, Сергей Борисович, это я, Гамов.

- А я, Александр, по поводу выборов в лантаг (региональный парламент) 6 сентября, которые буквально сотрясли восточногерманскую землю Саксония-Анхальт. За ними наблюдала вся Германия и практически вся Европа. А итоги «землетрясения» комментирует сейчас значительная часть мира. Результаты вполне могут стать поворотными и историческими. И вот почему…

- Вы, Сергей Борисович, вовремя мне позвонили. Я вот как раз перед вашим звонком - как журналист Кремлевского пула - обсуждал эту тему с пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым.

- Да? А о чем конкретно шла речь?- - Привел Дмитрию Сергеевичу заявление Мерца - как раз по поводу этих проигранных выборов. Он сказал буквально следующее: «Я ни на миллиметр не отступлю от своего базового убеждения в том, что сейчас мы должны защищать нашу свободу, в том числе от России. Вероятно, мне придется гораздо чаще и гораздо интенсивнее объяснять эту позицию».

- Да, я слышал это заявление… И что сказал Песков?

- Вот - точная цитата: «В данном случае, конечно, здесь такая русофобия - она превращается в манию преследования», - заявил Дмитрий Сергеевич. (Полностью ответ пресс-секретаря - см. здесь)

- Да, довольно точный «диагноз».

- А почему, Сергей Борисович, вы считаете, что результаты этих выборов вполне могут, как вы говорите, стать поворотными и историческими?

- Сейчас скажу. Но сначала - давайте приведем цифры.

- Давайте. У меня эта справка тоже есть.

Историк и политолог Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

СПРАВКА

При рекордной для Саксонии-Анхальт явке (77,8%) голоса избирателей распределились так: «Альтернатива для Германии» (АдГ) — 43,8%; Христианско-демократический союз (ХДС) — 17,2%; Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 9,3%; «Зелёные» — 8,9%; «Левые» — 8,6%; «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) — 5,3%.

АдГ показала свой лучший, а ХДС – свой худший результат на региональных выборах. Перевес более чем в 2,5 раза! А вот как распределились 83 места в лантаге Саксонии-Анхальт: АдГ— 39 мест; ХДС — 15 мест; СДПГ, «Зелёные» и «Левые»— по 8 мест; ССВ — 5 мест. Вот тут кроется первая интрига. Сможет ли АдГ впервые сформировать земельное правительство? Тем самым был бы сломан так называемый «брандмауэр» -- коллективный отказ всех прочих партий от создания правительственных коалиций со «страшными ультраправыми» из АдГ.

- Так вот, Александр… Чтобы утвердить своего премьера и впервые создать правительство, АдГ нужно было 42 места в лантаге, партии не хватило, как видим, трёх мест.

- Да, всего лишь…

- Но депутаты избираются со свободным мандатом, особенно в одномандатных округах, «парторги» не могут их принуждать… А тем более, что голосование за премьера и правительство – тайное, а в третьем туре достаточно простого большинства. Для первого прорыва в региональную власть АдГ, условно говоря, в финале процедуры нужен от других партий один «диссидент», один воздержавшийся и одна неявка…

- Вторая интрига – сможет ли АдГ сходу сделать и второе чудо?

- Какое же?

- Показать эффективное альтернативное управление на уровне региона? Если да, то электоральное «землетрясение» в Саксонии-Анхальт будет иметь долгие политические афтершоки.

- Какие?

- На самом деле, в Германии происходит не столько «поворот к АдГ», сколько кризис доверия к прежней модели управления страной. И к традиционно правящей элите. АдГ осуществляет…

- Слово уж больно канцелярское!

- Ну, реализует, проводит - поэтапный перехват доверия у устаревшей и засидевшейся элиты. Партия якобы «ультраправых» становится для немцев главным политическим инструментом, через который значительная часть избирателей выражает своё требование – уже вполне созревшее - сменить и модель управления, и саму элиту.

- И вывод какой?

- Старорежимная элита выходит из доверия значительной части немцев в ключевых вопросах конкурентоспособности Германии как социально-экономической системы. Это понятно, Александр?

- Да, Сергей Борисович.

- Такие хронические болезни как деиндустриализация, стагнация роста и «новый милитаризм» не надо доказывать – они буквально колют глаза.

ДЕТАЛИ

Только прямые расходы на бундесвер из федерального бюджета должны вырасти почти втрое - с €55 млрд в 2026 году до €144,4 млрд к 2029 году, а оборонная нагрузка должна достичь 3,56% ВВП. Откуда деньги при стагнации? Государство накачивает долг. Чистое федеральное заимствование запланировано такое: 2027- €88,1 млрд; 2028 - €116,5 млрд; 2029 - €126,9 млрд. Проценты за обслуживание долга к 2029 году вырастут до €66,5 млрд. ежегодно.

- Всё это вроде бы похоже на попытку вырваться из ловушки стагнации путём стимулирования экономики государственными расходами. Ведь так, Александр?

- Вам, Сергей Борисович, виднее…

- Но долговые деньги направляются не на модернизацию гражданских технологий, не в инфраструктуру и не в восстановление конкурентоспособности, а в расточительную гонку вооружений. Оружие и боеприпасы либо «омертвляются» на складах, либо направляется на быструю утилизацию в украинском военном конфликте.

А гражданам адресуются легенды о «российской угрозе», для борьбы с которой нужно «затягивать пояса» и восстанавливать военный призыв.

- Кстати, Сергей Борисович, Мерц вчера же признался, что стремился поскорее выдвинуть обвинения (как оказалось, ничем не подтверждение) против России в связи с инцидентом с БПЛА в аэропорту Лейпцига.

- АдГ бросает вызов этой стратегии, чреватой для Германии ещё одной, уже окончательной национальной катастрофой. То есть, на мой взгляд, происходящие там перемены гораздо глубже и масштабнее, чем локальный протестный эксцесс.

Это особенно хорошо видно по общенациональным опросам DeutschlandTREND: в вопросах миграции и сохранения национальных традиций АдГ по доверию опережает всех, что не удивительно. Но она же почти сравнялась в вопросах экономической политики с ХДС, а в вопросах социальной справедливости – с СДПГ.

Избиратели всё чаще считают АдГ компетентной в тех ключевых сферах, которые раньше казались прочно освоенной территорией других партий.

То есть, АдГ сначала стала политически компетентной системной альтернативой в глазах значительной части населения всей страны… И лишь затем получила свои прорывные 44% в отдельно взятой Саксонии-Анхальт, потому что там концентрация проблем больше и сдвиг доверия избирателей происходит с опережением.

* * *

- Таким образом, Сергей Борисович, Саксония-Анхальт теперь становится лабораторией будущей «спасительной» немецкой политики…

- Да, Александр. Это важное наблюдение, которое призваны подтвердить скорые выборы в иных федеральных землях.

И ещё больше – практические действия АдГ по управлению первой территорией, отвоеванной у больного «старого режима».

- И у старой элиты.

- Да…