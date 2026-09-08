Матвей Лыков оказался в неловком положении из-за Алены Хмельницкой

Актеры Матвей Лыков и Алена Хмельницкая Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Можно быть звездой «Склифа», «Жить жизнь» и «Истории его служанки», сыном знаменитого Александра Лыкова и вообще привыкнуть к вниманию публики. Но иногда все это совершенно неважно, особенно если рядом стоит Алена Хмельницкая, а в руках у ее поклонницы телефон.

Корреспонденты KP.RU стали свидетелями забавного случая на премьере фильма «Охота на императора» 7 сентября в кинотеатре «Октябрь». Матвей Лыков вместе с Аленой Хмельницкой неспешно направлялся в зал и о чем-то беседовал с актрисой. И тут их остановила женщина, которая, похоже, моментально придумала для актера небольшое, но ответственное поручение.

Поклонница увидела Хмельницкую, схватила телефон и буквально вручила его Лыкову, попросив сфотографировать их вместе. Актер не стал спорить с внезапно изменившимися обстоятельствами и послушно сделал снимок.

Матвей Лыков не смог отказать в просьбе поклоннице Алены Хмельницкой Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, на этой же премьере коллега Лыкова по сериалу «История его служанки» Милана Бру разоткровенничалась об убийстве брата, звезда «Ворониных» Станислав Дужников рассказал, как похудел примерно на 100 килограммов, а Станислав Бондаренко поделился подробностями рождения четвертого ребенка. Обо всем этом читайте на KP.RU.

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