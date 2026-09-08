Ставший отцом в четвертый раз Станислав Бондаренко: «А куда двигаться дальше? Смысл жизни пропал, опустошение»

Актер Станислав Бондаренко рассказал KP.RU, почему обожает исторические фильмы Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Станислав Бондаренко рассказал KP.RU, почему обожает исторические фильмы, как костюм помогает ему моментально перевоплотиться и почему к мести он относится настороженно. Артист поговорил с журналистами на премьере фильма «Охота на императора», которая прошла вечером 7 сентября в кинотеатре «Октябрь».

Исторические картины для Бондаренко — отдельная любовь. По словам актера, ему особенно нравится возможность буквально за секунды перенестись в другую эпоху благодаря нарядам.

«Когда ты надеваешь костюм, ты моментально перевоплощаешься. Тебе не нужно дополнительных часов настройки, как некоторым артистам. Поэтому исторические картины для меня — топ-один с точки зрения желания играть и сниматься в таких проектах», — рассказал Бондаренко.

Отдельное удовольствие для актера — эстетика XIX века. Его привлекают не только сюжеты и атмосфера той эпохи, но и детали мужского гардероба, которые сегодня выглядят особенно эффектно.

«Во-первых, это доблесть, это честь. Это всегда мужчины обращаются с женщинами в определенной манере, не так, как в современности. У них определенное отношение к этому и определенное поведение. И самое главное — костюмы. Это время, когда были камзолы, шляпы, перчатки, шарфы. Но это же круто выглядит! Это выглядит потрясающе красиво и элегантно», — признался артист.

В центре «Охоты на императора» — история героини, которая решается на убийство, пытаясь отомстить. Сам Бондаренко признается, что не любит подобный способ решения конфликтов, хотя допускает: для кого-то желание расплаты действительно может стать мощным стимулом.

«Я тут не собираюсь судить, у всех это может быть по-разному. Лично мое мнение: месть может быть одним из самых главных двигателей, который дает желание жить, двигаться дальше, чтобы отомстить. Надеясь, что это облегчит твою судьбу. Но мне кажется, обычно, когда это происходит… Не знаю, у всех по-разному. У меня никогда такого не было. Я месть не люблю. Просто месть, я считаю, не очень классно, это нехорошо», — отметил Бондаренко.

При этом актер обратил внимание на другую сторону такого поступка. Добившись желаемого, человек может неожиданно столкнуться с ощущением пустоты. «Многие считают: ну, отомстил — и все такое… А куда двигаться дальше? Все, смысл жизни пропал, опустошение и неинтересно», — рассуждает артист.

На том же мероприятии актер поделился с журналистами подробностями личной жизни. Буквально накануне у него родилась четвертая дочь, которую назвали Аидой. Бондаренко рассказал, что не присутствовал на родах, поскольку они проходили экстренно. При этом малышку артист уже видел.