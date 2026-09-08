Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом Фото: REUTERS.

Во вторник, 8 сентября, сразу после 17.00 мск кремлевская пресс-служба собрала журналистов на срочный брифинг помощника главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрия Ушакова.

…- Проведен очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом, - рассказал Юрий Викторович. - В присущей лидерам взаимоуважительной и деловой манере они обменялись мнениями по итогам состоявшихся 5-6 сентября поездок спецпредставителей президента США Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

Телефонный разговор длился ровно час, был конструктивным и весьма откровенным.

- Сами понимаете, - заметил помощник президента, - что он носил конфиденциальный характер, поэтому поделиться с вами многими важными деталями и нюансами я вряд ли смогу.

Помощник главы государства по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПОМОЩНИК ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА

- Итоги пребывания упомянутых американских представителей были оценены со знаком плюс. И работа по этому каналу, как, кстати, и по некоторым другим, будет продолжена.

- Разговор фокусировался на вопросах украинского урегулирования, это понятно. Дональд Трамп отчетливо проводил мысль о желательности скорейшего прекращения конфликта, что сразу бы открывало перспективы, причем впечатляющие и масштабные, для полного восстановления отношений США и России. Особенно, на его взгляд, это сказалось бы на торгово-экономических связях, сулящих колоссальные выгоды для обоих государств.

- Дональд Трамп заинтересован, чтобы прорыв был достигнут в ходе его президентства.

- Владимир Владимирович Путин поддержал этот настрой в контексте возможного построения конструктивного партнерства двух великих держав. Положительно оценил посреднические усилия американской стороны и лично Дональда Трампа по поиску путей разрешения украинского конфликта.

- Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач.

Итоги пребывания американских переговорщиков в Москве были оценены со знаком плюс. Фото: REUTERS.

- Кстати, было обозначено и то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий.

- С учётом спекуляций по поводу, дескать, «имеющихся у России враждебных намерений против европейских государств», было подчеркнуто, что у нас и в мыслях нет никаких агрессивных планов в отношении Европы.

- Распространяемые мифы о российской угрозе служат европейцам лишь прикрытием для наращивания поддержки Украины и собственных военных расходов.

- Стоит отметить, что в ходе телефонного разговора условлено продолжить работу по решению так называемых гуманитарных вопросов, включая обмены задержанными и осужденными лицами.

- Наш президент отметил усилия первой леди Мелании Трамп по возвращению в свои семьи как российских, так и украинских детей.

* * *

- В целом, еще раз повторю, коллеги, - такими словами Ушаков завершил брифинг, - разговор прошел на позитивной ноте. Президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом.

КСТАТИ

- Юрий Викторович, сколько по времени продолжался телефонный разговор президентов? - еще раз уточник политобозреватель в конце брифинга.

- Я же сказал - час, - повторил Ушаков.

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