На Украине готовится новая мобилизация. Фото: Bumble Dee/Shutterstock/Fotodom

Кто только из украинских официальных лиц ни выступал с опровержением готовящейся на Украине мобилизации женщин. И представитель так называемого президента в Раде, и глава Офиса президента, и видные члены профильных комитетов украинского парламента, и даже разного рода высокое командование ВСУ. А украинцы в то, что женщин мобилизовать не будут, все равно не верят. И, скажу я вам, правильно делают. Даже если известный враль и наркоман, сам украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский завтра по всем телеканалам выступит с видеообращением, в котором поклянется могилой дедушки (которого он все равно давно уже предал), что женщин его «людоловы» хватать на улицах не будут, верить ему нельзя ни в коем случае. Во-первых, потому что это Зеленский. А во-вторых, и это главное – потому что ВСУ уже начали готовиться к этому мобилизационному этапу.

Так, например, можно вспомнить, что 21 июля прошло сообщение, что ВСУ приняли первую партию из 2 тысяч бронежилетов, которые изготовлены с учетом «женской анатомии». Тогда, как сообщили украинские СМИ, по данным Минобороны на их изготовление было потрачено более миллиона долларов. Ладно, 2 тысячи бронежилетов, в конце концов, могут потребоваться женщинам и девушкам, которые либо подписали контракт, либо подпишут его и добровольно вступят в ряды ВСУ.

21 июля прошло сообщение, что ВСУ приняли первую партию из 2 тысяч бронежилетов, которые изготовлены с учетом «женской анатомии» Фото: REUTERS.

Но буквально сейчас все то же Минобороны Украины объявило тендер на закупку 150 тысяч женских зимних военных курток. На форму планируют потратить почти 462 млн гривен, а полностью всю партию украинская армия должна получить до 31 июля 2027 года. А это количество – это уже явно не для «доброволок». Особенно, если вспомнить, что за 7 месяцев нынешнего года ВСУ удалось пополнить 174 тысячами мобилизованных, преимущественно, насильно и принудительно.

Напомним, кстати, что в последние недели, даже не дни, а недели по всем значимым СМИ и медиа-ресурсам идет буквально настоящая кампания о необходимости женской мобилизации. Выступают женщины-военнослужащие, которые своим примером стараются доказать, что в женской мобилизации нет ничего страшного, их сменяют якобы боевые офицеры, только что выбравшиеся из барбершопов «в окопах», к кампании привлекли даже экс-министра обороны Резникова, который предложил украинским властям задуматься о женской мобилизации. Например, для замещения должностей операторов беспилотников, потому что, по его словам, у женщин быстрее реакция на угрозу и лучше развито периферическое зрение, а потому они лучше приспособлены к управлению беспилотниками. А это, мол, относительно безопасно – управлять БпЛА. Про то, что операторы БпЛА сейчас являются одними из главных целей для противника, который стремится выбить их в первую очередь, Резников не сказал ни слова. И вряд ли он этого не знал.

Украинкам пытаются доказать, что в женской мобилизации нет ничего страшного. Фото: Marian Weyo/Shutterstock/Fotodom

При этом, верхушка украинской власти и представители так называемой культурной и предпринимательской элиты не то что сами не идут воевать, но и своих родственников продолжают всячески отмазывать от мобилизации, предлагая взвалить всю тяжесть бремени конфликта на тех, кто откупиться не в состоянии.

Исходя из объявленного тендера Минобороны Украины, можно сделать два вывода. Первый – Зеленский намерен воевать, как минимум, до конца следующего года. Но у него прекрасно понимают, что к тому времени мужики на Украине закончатся окончательно, даже если бронь снимут еще с целого ряда предприятий и отраслей. И, ориентировочно, в конце будущей весны мобилизация дойдет и до женщин. Которые в таком случае могут уже не рассчитывать заместить мужчин на тыловых должностях.

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