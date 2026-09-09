Нужно ли платить школьникам деньги за оценки и от чего зависит сумма на личные расходы

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- Па-а-ап, кинь мне 500 рублей на карту, мы с девочками кофе хотим попить…

- Ма-а-ам, дай мне рублей 700 - я в кино пойду, и еще мне блокнот нужен…

Каждый счастливый обладатель ребенка-школьника слышит подобные просьбы регулярно. Или не слышит, если уже начал выделять чаду деньги на карманные расходы. Вот только даже в этом случае решить с ребенком вопрос его личных финансов раз и навсегда обычно не получается (хочется написать: «до тех пор, пока ему не исполнится 50», но так мы сразу уходим в другую тему). Школьник растет, потребности меняются, денег ему может не хватать, или он начнет их «нецелевое» (по мнению папы и мамы) использование.

Так сколько денег следует давать ребенку на повседневные нужды, с какого возраста и нужно ли контролировать его расходы?

КАК ЧАСТО ВЫДАВАТЬ...

Когда я был школьником, деньги у меня водились. За что своей маме я очень благодарен. Нет, это не научило меня грамотному управлению финансами. Зато я был уверен в себе и даже слыл душой компании, потому что всегда мог угостить друзей мороженым (нет-нет, мам, какие сигареты?!).

Когда деньги заканчивались, я просто сообщал об этом. А вот эксперты рекомендуют выплачивать ребенку определенные суммы регулярно, чтобы ему не приходилось постоянно об этом просить. Нам же с вами тоже нравится получать зарплаты и премии в определенные числа, а не в случайные дни, когда начальству вдруг этого захотелось. Вот и ребенку нужна предсказуемость.

Ольга Чурилова, экономист и эксперт по личным финансам, уверена: периодичность выплат важна, и этот период может увеличиваться по мере взросления.

- Первоклашке можно давать небольшие суммы вообще каждый день. Потом раз в неделю, раз в две недели, а к старшим классам уже достаточно выплачивать определенную сумму ежемесячно, - считает эксперт. - Но если увидите, что ребенок не справляется и пока не может планировать свои траты так, чтобы денег хватало до конца обговоренного срока, не торопитесь увеличивать интервалы. Карманные деньги для школьника - это тренажер взрослой финансовой жизни, ему нужно время, чтобы научиться правильно ими распоряжаться. Но со временем ребенок должен понимать: если карманные деньги кончились раньше, это его проблемы. Ведь если взрослый человек будет все время тратить зарплату раньше, он не станет каждый раз бегать к работодателю с просьбой выдать ему деньги пораньше.

Только цифры Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

...И СКОЛЬКО

В этом вопросе четких правил нет.

- Маленьким я бы давала небольшие суммы наличными, подростку постепенно увеличивала бы сумму и давала больше самостоятельности в тратах, - говорит психолог Марина Крапивная. - А вот сколько конкретно давать - это личное решение родителей, которое они принимают исходя из своих финансовых возможностей и представлений.

- Сумма полностью зависит от доходов родителей, - считает экономист Ольга Чурилова. - Есть семьи, в которых и по 100 000 в месяц дают ребенку - я такие знаю. Но важно, чтобы карманные расходы не били болезненно по финансовой устойчивости семьи. И когда вы решаете, на что именно ребенок может расходовать деньги, вы уже примерно понимаете, сколько ему для этого нужно. И сумма должна увеличиваться с возрастом.

- Если нет возможности увеличить сумму, надо честно сказать: «Сейчас мы не можем себе этого позволить», - рекомендует Марина Крапивная. - Мне кажется, детям вообще полезно понимать, как устроен семейный бюджет: сколько стоят обычные вещи, какие расходы обязательные, сколько семья реально может потратить. Тогда и необоснованных просьб обычно становится меньше.

Кроме того, по мнению психолога, важно не ущемлять остальных членов семьи ради одного ребенка - пусть даже он младший и самый любимый. В семье в равной степени должны учитываться интересы всех.

Если говорить о сумме, то правильнее отталкиваться от конкретной ситуации и конкретного ребенка. Ее размер не зависит от того, мальчик у вас или девочка, зато зависит от возраста и от того, ездит ли ребенок на транспорте, покупает ли еду после школы и т. п. Карманные деньги не должны включать обязательные расходы - это деньги исключительно на личные желания. Ребенок вправе их тратить и вправе копить.

Рассчитать средние суммы, на которые стоит ориентироваться родителям российских школьников разных возрастов в 2026 -2027 годах, мы попросили искусственный интеллект. О том, что получилось, см. «Конкретно».

Конкретно

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ

- Карманные деньги - это вообще-то не про деньги. Это про доверие. Поэтому я бы не советовала контролировать каждую потраченную ребенком копейку, - говорит Марина Крапивная. - Конечно, нужно обговорить, на что тратить деньги точно нельзя. В черном списке сигареты, вейпы, азартные игры и тому подобное. Но вопрос: купить мороженое или накопить на игрушку, ребенок вполне способен решать сам.

- Объясните, почему вы против определенных покупок, - продолжает Ольга Чурилова. - И если он все же спустил все на какую-то ерунду и ему теперь не хватает их на что-то важное, вы вправе сказать: "Я был против этих трат, но ты решил по-другому, поэтому извини, я не могу тебе сейчас дать больше. Жди следующего месяца". Ребенок должен понимать, что карманных денег ему может не хватить.

Так сколько денег следует давать ребенку на повседневные нужды, с какого возраста и нужно ли контролировать его расходы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

НАЛИЧНЫЕ ИЛИ КАРТА

- Начинать нужно с наличных денег, - уверена Ольга Чурилова. - Когда у ребенка в кошельке бумажные купюры, он видит, что со временем их количество уменьшается. А если вы сразу будете класть деньги на карту, то ребенок будет воспринимать ее как некий волшебный инструмент: приложил карту - и получил, что хочешь. У него не выработается понимание, что такое деньги, ощущение, что они могут закончиться и т. п. Поэтому на карту лучше переходить позже. И вместе с ребенком изучите банковское приложение.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужно ли платить за пятерки

- Нельзя заставлять ребенка зарабатывать деньги на карманные расходы. Должен быть некий базовый минимум, на который он в любом случае может рассчитывать. И платить за оценки не нужно! - уверена Ольга Чурилова. - Представьте, что у семьи возникнут какие-то финансовые трудности и вы не сможете больше платить за хорошие оценки. Как ребенок будет мотивировать себя на учебу? Учиться за деньги нельзя!

А вот что касается каких-то домашних обязанностей - здесь «зарплата» может быть уместна, считает эксперт.

- Должен быть круг каких-то базовых обязанностей по дому, которые ребенок, конечно, должен делать бесплатно. Но если вы просите его сделать что-то сверху, что не входит в круг его обязанностей, скажем, посидеть с младшим братом или сестрой, то за это вполне можно и заплатить небольшую сумму, чтобы его поощрить, наградить за помощь, - говорит эксперт по личным финансам.

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