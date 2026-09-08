Катя Лель Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Певица Катя Лель вновь затронула тему внеземных цивилизаций, ответив на вопросы журналистов на премьере корейского фильма «Надежда» в Москве. Артистка убеждена, что пришельцы непременно явятся на Землю и удивилась, что многие до сих пор не верят в инопланетян.

«Я бы сказала так, сформулировала правильно. Не нападут, а обязательно прилетят. Не то, что прилетят, а обязательно объявятся. С благими намерениями», — заявила Лель, отвечая на вопрос, возможно ли нападение инопланетян на Землю.

Певица также возмутилась тем, как в СМИ и телепрограммах освещают ее увлечение темой НЛО. Она призналась, что перед выходом на мероприятие случайно включила телевизор и услышала очередную новость о себе, связанную с инопланетянами.

Катя Лель Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Слушайте, ну почему мир так полон невежества? Казалось бы, по телевизору сидят ученые, люди, которым уже 90 лет, которые достигли так много в своей жизни, написали много книг о других цивилизациях, утверждают, что да, другие цивилизации существуют», — возмутилась артистка.

Она посетовала, что невежды позволяют себе делать поспешные выводы о правдивости ее слов, не зная истины. При этом Лель подчеркнула, что сама лишь улыбнулась в ответ на очередной поток критики в свой адрес.

Ранее Катя Лель подробно описывала инопланетный корабль со светящимся полом. По её словам, голубоглазый блондин высокого роста в коричневых ботинках взял её за руку и спросил, готова ли она. После контактов с пришельцами у певицы, по ее словам, открылись музыкальные способности и дар читать чужие мысли.