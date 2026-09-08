Регион на триллион: Владимиру Путину доложили об успехах и работе в Тверской области

Виталий Королев с 5 ноября 2025 года руководит Тверской областью с приставкой «врио». Прямо перед выборами он получил вызов в Кремль - и поддержку первого лица. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Во вторник, 8 сентября, президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с врио губернатора Тверской области Виталием Королёвым. KP.RU собрал главное из встречи:

ЦЕНТР РУССКОЙ ЗЕМЛИ

- Владимир Владимирович, на прошлой встрече вы сказали, что Тверская область - центр Русской земли. У нас эта фраза стала крылатой и очень прижилась, - начал гость.

- Все мои родственники из Тверской области, - улыбнулся президент. - И мама, и папа - обе семьи оттуда.

От лирики перешли к экономике - в этом году Тверская область готовится к рекорду. Объем валового регионального продукта впервые перешагнет планку в 1 трлн рублей. Развивается сельское хозяйство - за первое полугодие 2026-го молочное животноводство выросло на 16%. Радует туризм: он уверенно занял вторую строчку среди всех отраслей экономики региона.

- У нас есть огромный кластер «Завидово», много других точек притяжения…

- Хорошо бы еще восстанавливать усадьбы заброшенные. Тоже объект показа был бы, - подсказал Путин.

Губернатор заверил - вопрос уже в работе.

ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Отдельно гость прошелся по темам, важным для жителей:

1. Власть активно занимается газификацией - недавно подписан большой план на 28,5 миллиарда рублей.

- Я хотел бы попросить вас приоритизировать ряд объектов, - обратился Королев к президенту, - чтобы в ближайшие годы довести газ до населенных пунктов Оленино, Нелидово, Западная Двина и Торопец.

2. Регион возвращает в собственность систему теплоснабжения. Но ей нужен ремонт.

- Мы хотели бы попасть в программу финансирования, которая позволит модернизировать коммунальную инфраструктуру. Свои средства мы уже вложили - каждый год по миллиарду, - попросил врио губернатора.

3. Чтобы не было проблем с обрывами электросетей, в регионе запущена программа повышения надежности.

Кроме того, Королев попросил президента поддержать строительство новой распределительной подстанции.

4. Идет работа над развитием дорожной сети.

- Мы уже наметили пути, по которым мы пойдем, чтобы дороги у нас надлежащим образом содержались и строились, - заявил врио губернатора. - И еще один важный момент, хотел бы вас попросить: нужна поддержка объекта, приоритизация через поручение президента - это обход города Старицы.

- Местные, региональные дороги надо бы улучшать, - согласился Путин. - Надеюсь, у вас все получится.

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