«Долина скрывает операцию на веках, а Водянова сохраняет молодость без пластики»: хирург назвала главных красавиц «без возраста»

Актриса Орнелла Мути разменяла восьмой десяток, но выглядит всё так же прекрасно. Фото: пресс-служба «Кинобраво»

«Словно молодильных яблок объелись», — обсуждая внешность многих известных красавиц, судачат блогеры. Как известным актрисам, певицам и телеведущим удается выглядеть моложе своих лет, KP.RU рассказала пластический хирург и врач-косметолог Адель Файзулина.

Пластический хирург Адель Файзулина Фото: Личный архив.

Лариса Долина, 70 лет

Скорее всего, ранее у Ларисы Александровны была выполнена круговая блефаропластика (пластика век. — Ред.). Также, судя по внешним признакам, проводились SMAS-лифтинг лица и платизмопластика (подтяжка шеи. — Ред.).

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается косметологии, можно предположить регулярную ботулинотерапию (инъекции, разглаживающие морщины. — Ред.) межбровной зоны, области вокруг глаз, шеи и кисетных морщин над верхней губой. В области верхней губы также заметна контурная пластика филлерами (препараты для коррекции и моделирования лица. — Ред.) на основе гиалуроновой кислоты: присутствует характерный валик по контуру губы.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лолита Милявская, 62 года

Если оценивать исключительно по представленным фотографиям, у Лолиты есть одно большое преимущество — достаточно выраженный объём мягких тканей лица. Лицо артистки имеет черты деформационно-отёчного морфотипа: хорошо представлены жировые компартменты. С возрастом они могут утяжелять лицо, но одновременно достаточный объём подкожно-жировой клетчатки помогает дольше сохранять наполненность тканей и не даёт лицу быстро приобретать истощённый, скелетизированный вид.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Лолиты Милявской по внешним признакам можно предположить регулярную ботулинотерапию: во время активной мимики межбровная зона практически не сокращается. Также заметно хорошее качество и плотность кожи, что может говорить о регулярном применении аппаратных косметологических методик.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Что касается пластической хирургии, визуально можно предположить ранее выполненные SMAS-лифтинг и платизмопластику, благодаря которым сохраняются достаточно чёткий овал лица и шейно-подбородочный угол.

Орнелла Мути, 71 год

По Орнелле Мути визуально можно предположить регулярный уход с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты, а также ботулинотерапию в области лба. Также заметна контурная пластика губ филлерами. Орнелла выглядит очень молодо и элегантно.

Светлана Бондарчук, 57 лет

У Светланы Бондарчук, судя по внешним признакам, очень гармонично выполнены SMAS-лифтинг лица, платизмопластика и верхняя блефаропластика (пластика век. — Ред.) — результат выглядит естественно, без ощущения «перетянутости».

Светлана Бондарчук. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

Также можно предположить ботулинотерапию лобной и периорбитальной зон и деликатную контурную пластику губ.

В рамках косметологии заметно, что качество кожи регулярно поддерживается инъекционными и уходовыми процедурами.

Наталья Водянова, 44 года

Наталья Водянова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

У Натальи Водяновой не видно выраженных следов врачебной косметологии и пластики. Если какие-либо процедуры и проводятся, то, скорее всего, это преимущественно базовый уход — маски и массажи. Многодетной маме удается выглядеть намного моложе своих лет. Думаю, тут конечно же, не обошлось без хорошей генетики. Я видела фотографии мамы супермодели. Она, как и Наталья, всегда выглядела намного моложе своего паспортного возраста.

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