Иван Ургант под псевдонимом Гриша выпускает новый альбом — отлученный ведущий нагенерировал при помощи ИИ автобиографию

Как известно, весельчак Иван Ургант, пропавший из эфира федерального ТВ, — очень ранимый, и поэтому боится петь сам (чтобы сильно не критиковали). Поэтому еще в 2011 году он придумал альтер-эго: Гришу Урганта — усатого музыканта с грустным лицом. С тех пор в этой маске и выходит на сцену.

Прошло 15 лет — и вот Григорий начал обретать биографию. Пока Иван записывает в изгнании видеоблог «Живой Ургант» и интервью с актерами, переодетыми в классиков русской литературы, Ургант-2 подготовил к выпуску новый альбом. И уже нагенерил целый сайт, посвященный музыкальному детищу. Благо, нейросети позволяют настругать на коленке подобное за часок (при грамотном составлении запроса).

Портал выполнен в подчеркнуто официозной стилистике советской эстрады. Да и название альбома, то есть «диска-гиганта», соответствующее: «Гостелерадио». На главной странице Иван, все более похожий на отца, с серьезным лицом, в рубашке и кардигане сосредоточенно смотрит в глаза зрителю. Или сквозь них.

Концепция альбома — саундтрек к вымышленным псевдосоветским фильмам 70-80-х, название которых, судя по всему, сочиняли всей маршруткой, которой Иван с коллегами по «Вечернему Урганту» путешествует за границей: «Личная ответственность», «Тревога номер три», «Вот вам стакан воды», «Уходи», «Электричка на Приозерск».

Названия треков — под стать: «1-2-3», «Бежать», «Драка на палубе», «У костра», «Одинокие просто». Судя по всему, именно так — в виде набора бессвязных слов — творческая и молодежная команда «ВУ», зарядившая ИИ на креатив, представляет себе нейминг в СССР.

Есть на сайте и четырехминутное интервью Григория. И сделанные нейросетью афиши к каждому из упомянутых картин. Названия песен кликабельны — каждая ссылка переводит на сайт композиции и вымышленный фильм, к которому Ургант-2 и написал эту песню. Например, вот как выглядит описание мелодрамы «Вот вам стакан воды», для которой Григорий подготовил композицию «Сердце там»:

«Школьница Таня возвращает Алёше забытый портфель и застаёт его в ванне, в маске и ластах. Неловкая встреча становится началом истории о первой симпатии, фантазии и взрослении».

Приведен и диалог из сценария:

— Кроме ныряния ты ещё чем-нибудь занимаешься?

— В кружки хожу… Фото, авиа… Уроки делаю. Троек многовато ставят — никакого педагогического гуманизма. А у тебя?

— Я отличница…

— Ну зачем краснеть сразу, будто это что-то плохое?

В опубликованном на сайте интервью, стилизованном под беседу с советским журналистом, переодетый Григорием телеведущий сообщает:

«Хотелось представить на этой пластинке основные работы последних лет, которые были созданы после так называемого эстрадного периода. В пластинку вошли песни, которые наиболее точно связаны с фильмами, для которых были написаны. Конечно, учитывались письма зрителей».

К слову, идея постмодернистской игры с несостоявшимся прошлым и непрожитой историей, разумеется, не нова. За 10 лет до появления шаблонных нейросетевых лиц на обложках «фильмов» Григория Урганта лидер «Мегаполиса» Олег Нестеров на сцене Александринского театра в Петербурге выпустил музыкальный спектакль «Из жизни планет»: музыкальное посвящение неснятым фильмам 60-х.

Солист группы "Мегаполис" Олег Нестеров в музыкальном спектакле "Из жизни планет". Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Действительно неснятым, но реально написанным. И не роботом: «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок» Геннадия Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова — это существующие тексты, так и положенные на пленку. Таким образом Нестеров представил «исследование эпохи, когда все получалось», сделал рассказ о великих невоплощенных замыслах и их жизни после смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иван Ургант назвался Гришей и приклеил себе усы

Пропавший из эфира Иван Ургант отчаянно подает сигналы: во время интервью с Гоголем шутил про покаяние и «вольную»