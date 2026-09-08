Волны в российской Арктике достигают высоты 50 метров: Почему их не замечали раньше и чем они опасны

Арктические волны высотой 50 метров – не фантастика, а суровая правда жизни.

Волны в Северном Ледовитом океана достигают 50-метровой высоты. Миф? Преувеличение? Отнюдь. В других районах встречаются и выше – до 100 метров. О гигантских водяных валах в Арктике рассказали ученые Морского гидрофизического института Российской академии наук (МГИ РАН). Научную статью с результатами их наблюдений опубликовал недавно Journal of Geophysical Research: Oceans.

Скрытые силы

Речь, конечно, идет не о тех волнах, которые «гуляют» по поверхности, а о глубинных – так называемых внутренних волнах, возникающих в толще океанской воды. Вот там – в пучине – и рождаются настоящие монстры размером с многоэтажный дом. Их впервые зафиксировали российские гидрофизики в проливе Карские Ворота.

- Внутренние волны образуются на границе между слоями более и менее плотной воды, - пояснил Игорь Козлов, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела дистанционных методов исследования МГИ РАН. - Чаще всего они возникают, когда морские течения - в том числе приливные - встречают на своем пути неровное морское дно.

Игорь Козлов и Илья Копышов – ученые, исследовавшие внутренние волны, на борту научно-исследовательского судна «Профессор Мультановский». Фото: Игорь Козлов, Морской гидрофизический институт РАН

Раскачать глубинные слои изнутри, сместить их по вертикали могут и подводные землетрясения, а снаружи - резкие перепады атмосферного давления, сильный ветер, шторм.

Происходящее на глубине, как правило, не влияет на суда, находящиеся на поверхности. А на подводные лодки может. Находясь на границе слоев разной плотности и попадая во впадины высоких внутренних волн, они рискую внезапно «провалиться» на критическую глубину. По одной из версий, именно так погибла американская атомная подводная лодка «Трешер» в 1963 году.

Распространяясь и перемещая огромные массы воды, внутренние волны и сами создают мощные подводные течения. А те уже способны повредить опоры буровых платформ, подводные кабели и трубопроводы.

Схема внутренних волн и их изображения на экране эхолота.

Ну, и колебания слоев воды искажают сигналы гидролокаторов.

Сверху видно всё

На поверхности внутренние волны проявляют себя в виде чередующихся темных и светлых полос протяженностью в десятки и сотни километров. На удивление, они видны из космоса. Этим и воспользовались ученые.

Внутренние волны хорошо видны снаружи – на снимках из космоса в виде расходящихся дуг.

Российские гидрофизики изучили 3 с лишним тысячи спутниковых снимков, отметив места, в которых регулярно возникают внутренние волны. Таких нашлось более 2 тысяч. Очаги – так называемые волновые последовательности – ученые нанесли на карту, составив атлас внутренних волн Северного Ледовитого океана. Первый в мире.

Не так моделируете

А сами внутренние волны еще изучать и изучать. Ведь очевидно, что они перемешивают питательные вещества в океане, но главное, участвуют в процессах переноса тепла. И возможно, участвуют весьма интенсивно, искажая тем самым картину климатологам, которые это не учитывают в своих прогностических моделях.

Не секрет, что в основу многих климатических моделей положены представления об океанских течениях, как о плоских – двумерных потоках. На самом деле, они объемные – трехмерные, «сотрясаемые» вертикальными колебаниями внутренних волн.

Атлас демонстрирует: феномен – обширный - глобального масштаба. А наблюдения показывают, что со временем внутренних волн становится все больше и больше. С 2007 года их количество в Арктике возросло аж в 17 раз. Причины – загадочны.

«Внутренние волны широко распространены, а значит, они играют важную роль в динамике Северного Ледовитого океана. Это необходимо учитывать при разработке будущих климатических моделей», - считают российские исследователи.

Кстати, от теплообмена между холодными и теплыми течениями в Арктике зависит стабильность Гольфстрима, от которого зависит судьба Европы, а то и всего мира. Климатологи никак не могут определиться – остановится Гольфстрим или нет? Если остановится, то когда? Какие именно будут последствия? Разные модели дают разные прогнозы, плохо согласующиеся с наблюдениями. Не из-за пренебрежения ли внутренними волнами?

Так выглядит карта из атласа внутренних волн Северного Ледяного океана.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Могут ли внутренние волны провоцировать наружные - те гигантские волны на поверхности, которые называют волнами убийцами высотой под 30 метров? Их иной раз фиксируют океанские буи.

Такое, похоже, не исключено. Как свидетельствуют составители «волнового атласа», внутренние волны взламывают морской лед. Значит, каким-то загадочным образом они все-таки выходят на поверхность. Теоретически, стало быть, могут «провоцировать» и появление волн-убийц. Или блуждающих волн, как их еще называют. Природа этого феномена до сих загадочна.

О циклопическом проекте по спасению Гольфстрима, связанным с перекрытия течения в Беринговом проливе, читайте наш материал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Волна-убийца охотится на корабли по всему миру: могла ли она разрубить пополам танкер «Волгонефть-212»