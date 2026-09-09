Каждый пятый россиянин имеет доход более 100 тысяч рублей в месяц: у кого в стране самые высокие зарплаты

А россиян со скромными доходами, наоборот, поубавилось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России каждый пятый имеет доход свыше ста тысяч рублей в месяц и число таких везунчиков растет — во всяком случае, так утверждает статистика. По данным Росстата за первое полугодие нынешнего года доля россиян, чьи доходы превышают «сотку» в месяц, составила 21,1%. Это на 3,7% больше, чем в первом полугодии прошло года. Причем, как водится, быстрее всех богатеют богатые. Вот и Росстат указывает на то, что россиян с доходами свыше 130 тысяч в месяц стало больше на 2,7%, и их доля составила 12,7%.

Больше становится и середнячков. Росстат отмечает, что доля населения с доходами от 60 тысяч до 100 тысяч рублей составляет 23,3% — это на 1,3% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

А россиян со скромными доходами, наоборот, поубавилось. Так, доля тех, у кого в месяц выходит 60 тысяч и менее, сократилась за год с 59,6% до 55,6% (если сравнивать полугодие к полугодию). Причем активнее всего падала доля тех, у кого доходы совсем низкие - от 27 тысяч до 45 тысяч рублей в месяц.

В целом же по итогам полугодия рост реальных доходов россиян составил всего 1,5% - это значительно меньше, чем было в первом полугодовом отрезке 2025 года к предыдущему, тогда рост составил 8,7%.

Росстат определил, у кого в стране самые высокие зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

При этом инфляция за первое полугодие составила, по данным Росстата, 6,02%. Интересно, что продовольственная инфляция составила всего 3,4%, а вот цены на услуги выросли на 10,6%.

- Есть четкий маркер роста реальных доходов населения — это когда люди начинают больше тратить денег на различные услуги, - сказал KP.RU профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Еда и одежда — это те траты, без которых не обойтись. А вот когда человек сыт и одет-обут, он начинает приобретать услуги. Я, анализируя данные Росстата, роста в этой сфере не увидел. То, что цены на услуги выросли, говорит не о том, что на них вырос спрос — это сказывается рост цен на те услуги, от которых невозможно отказаться: ЖКХ, например. Один из показателей неготовности россиян тратиться на услуги — это низкая посещаемость кинотеатров, например.

Профессор уточнил, что в доходы по оценке Росстата, помимо зарплаты входят социальные пособия, доходы от предпринимательской деятельности, а также доходы от имущества, в том числе от банковских вкладов, процент по которым ощутимо упал.

А вот зарплаты растут активнее. Так, если за первые шесть месяцев прошлого года россияне получали в среднем 96,2 тысячи рублей в месяц, то по итогам минувшего полугодия этот показатель подскочил почти до 109,3 тысяч — больше, чем на 13%. Больше всего получают производители табачных изделий, нефтяники и газовики (причем газовики гораздо больше нефтяников), финансисты со страховщиками, а также работники экстерриториальных образований — это представительства иностранных и международных организаций. В этих отраслях месячные заработки переваливают за 200 тысяч рублей.

- В перспективе, как минимум, в следующем полугодии и первом квартале будущего года, рост зарплат замедлится, - продолжил Сафонов. - Это связано с общим охлаждением экономики. По этой же причине несколько увеличится и безработица — с нынешних 2,2% до 2,4%.

Кроме того, профессор отметил, что средняя зарплата, которой оперирует Росстат, не дает объективной картины по трудовому рынку.

- Не устану повторять, что крайне неправильно приводить среднюю зарплату — она дает информацию лишь о том, как хорошо живут топ-менеджеры, давайте порадуемся за них, - говорит Сафонов. - А доходы большинства работников и близко не стоят к этим средним показателям.

По словам эксперта, гораздо более информативна медианная зарплата — та, которая делит работников на две равные части: половина получает больше этого уровня, половина — меньше.

- Но еще более точную оценку дает модальная зарплата - это та сумма, которую получает наибольшее количество работников в отрасли, регионе или профессии, - пояснил Сафонов. - Этот показатель наиболее точно отражает реальные доходы населения.

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