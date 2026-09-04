Андрей Леонов сыграет великого отца, Максим Матвеев - бандита, а Дарья Урсуляк – Анну Каренину в постановке собственного мужа: первые театральные премьеры сезона

Премьера спектакля «Опера нищих». Фото Театра Пушкина

Московские театры начали новый сезон и уже сыграли первые премьеры. Рассказываем о наиболее интересных спектаклях, которые можно увидеть в сентябре.

На Новой сцене Театра Вахтангова вышел спектакль «Легенда о Паганини» (16+). Постановка режиссёра Натальи Ковалёвой по стихотворной пьесе Владимира Балашова. В спектакле звучит музыка Николло Паганини. Действие происходит в Италии, в одной из провинций Тосканы, в 1803 году.

- Но это не биография Паганини, это фантазийная история, - рассказала нам режиссер Наталья Ковалёва. – У Паганини была большая романтическая любовь к некой незнакомке. Обо всех других своих любовях великий музыкант говорил открыто, не таясь, но эту женщину почему-то скрывал. Наш спектакль не только о любви. Он посвящен теме свободы творчества и цене за эту свободу.

В роли Николло Паганини - талантливый, тонкий, глубокий молодой артист Юрий Поляк. На сцене он всегда интересен. В спектакле играют Дмитрий Соломыкин, Игорь Карташёв, Ирина Дымченко, Дмитрий Муляр…

Где: Театр им.Вахтангова.

Когда: 6, 13, 30 сентября, 1, 18 октября.

Цена билетов: 1700 – 5200 руб.

В МХТ им.Чехова первой премьерой сезона стал спектакль «Коля Красоткин» (16+). Он вышел на Малой сцене. Это инсценировка по мотивам романа Достоевского «Братья Карамазовы», по книге «Мальчики».

«Время сейчас очень жестокое, поэтому хочется подарить людям какую-то теплоту. Мне кажется, что именно в главе «Мальчики» эта теплота проявлена автором», - говорит режиссер Максим Меламедов, назвавший жанр спектакля одой детству.

В ролях: Денис Парамонов, Николай Романов, Мухтар-Али Мурзин, Арсентий Журид, Надежда Жарычева, Янина Колесниченко, Мария Зорина, Ростислав Лаврентьев…

Где: МХТ им.Чехова.

Когда: 13 сентября, 3, 19 октября.

Цена билетов: 2500 – 5500 руб.

В Театре Маяковского выходит громкая премьера - спектакль «КАРЕНИНА. ТОМ ВТОРОЙ» (16+) в постановке художественного руководителя, режиссера Егора Перегудова. Это масштабный спектакль в 3-х актах с полной сменой декораций в каждом. Художник Владимир Арефьев назвал постановку гранд-спектаклем. Он будет идти пять с половиной часов (!) по субботам и воскресеньям (начало в 17.00). Занята четверть труппы Маяковки, артисты репетировали весь прошлый сезон. Анну Каренину играет жена режиссера актриса Дарья Урсуляк, которая не состоит в труппе данного театра. Но только её Егор Перегудов видит в роли Анны. Каренин - Алексей Фатеев, Вронский - Макар Запорожский, Стива Облонский - Иван Выборнов, Долли - Анастасия Мишина, Бетси - Арина Назарова…

«Толстой интересен и силен психологией, пониманием, как сложно, нелинейно устроены отношения между мужчиной и женщиной, - считает Егор Перегудов. - Как сложно сохранить любовь и построить семью. Часть спектакля зрители увидят глазами Каренина, часть – глазами Вронского, а часть – глазами Долли. И только третий акт – напрямую глазами Анны. Это история семьи – распада одной и не получившейся второй. Вслед за Толстым мы называем жанр спектакля – мысль семейная», - говорит Егор Перегудов, и у него тоже жизнь семейная нелинейно устроена. Был женат на своей однокурснице по ГИТИСу Екатерине Половцевой, с которой у него двое детей. Кстати, в Учебном театре ГИТИСа Перегудов поставил спектакли «Лев Толстой. Сцены. Анна Каренина», Екатерина Половцева сыграла Анну. С первой женой Перегудов развелся, женился на Дарье Урсуляк. И ей тоже предстоит теперь играть Каренину. Режиссер последовательно своих жен в роли Анны отправляет под поезд. Психологи, наверное, смогут объяснить, почему. Но для зрителей спектакль «КАРЕНИНА. ТОМ ВТОРОЙ» может быть любопытным.

Где: Театр им.Маяковского.

Когда: 12, 13, 26 сентября, 24, 25 октября.

Цена билетов: 1800 – 5000 руб.

В Театре Пушкина – премьера спектакля «Опера нищих» (18+) по пьесе Бертольта Брехта «Трехгрошовая опера». Режиссер – Евгений Писарев.

Максим Матвеев - в роли Макхита, по кличке Мэкки-Нож. Александра Урсуляк - Дженни-Малина — проститутка, верная подруга Мэкки-Ножа. Александр Матросов - Джонатан Пичем — предводитель лондонских нищих. Его дочь Полли Пичем играет Елизавета Кононова. Много и других замечательных артистов.

Брехт сочинил пьесу под рабочим названием «Сброд», где главные действующие лица – нищие, воры и шлюхи. Сюжет «Трёхгрошовой оперы» хорошо известен: пока весь Лондон готовится к коронации, бандит Мэкки-нож женится на Полли Пичем, дочери предводителя городских нищих. Узнав об этом, мистер Пичем приходит в ярость и хочет сдать бандита властям. Но оказывается, что Мэкки-нож и городской шериф — старинные друзья…

Написанная в 1928 году, «Трёхгрошовая опера» Бертольта Брехта и Курта Вайля стала культовой с первых своих постановок. В России пьеса впервые была поставлена на сцене Камерного Театра Александра Таирова, где шла под названием «Опера нищих». Брехт лично передал Таирову текст и нотную партитуру. Премьера «Оперы нищих» состоялась в Камерном театре 21 января 1930 года. Этот спектакль открыл Брехта русской публике. Поскольку Театр им.Пушкина родился в стенах Камерного театра Александра Таирова, грядущая премьера – это ещё и посвящение великим предшественникам. Режиссер Евгений Писарев говорит, что постановка «Трёхгрошовой оперы» – его давняя мечта. Много лет он подробно и увлеченно занимался этим материалом, не пропускал ни одной премьеры по всему миру. Решиться на постановку помогло то, что нашёлся артист с нетипичной для Мэкки-ножа фактурой — Максим Матвеев, с которым Писарев хорошо знаком и не раз встречался в работе. Почти нет сомнений спектакль будет интересным.

Где: Театр им.Пушкина.

Когда: 16, 17, 18 и 19 сентября, 13, 14, 15 октября.

Цена билетов: 5500 – 30000 руб.

Театр «Ленком» открывает сезон премьерой спектакля «Старший сын, или письма сыну» (16+). Спектакль посвящен великому русскому артисту Евгению Леонову (2 сентября было 100 лет со дня рождения Евгения Павловича). Режиссер Владимир Панков соединил культовую пьесу Александра Вампилова (Леонов сыграл Сарафанова в художественном фильме «Старший сын») и мемуары Евгения Леонова «Письма сыну». В кино Евгений Павлович создал хрестоматийный образ отца, заботливого и любящего. Но и в жизни он был такими же, что видно по его письмам, которые он писал домой из киноэкспедиций и гастролей. В этих письмах - искреннее отцовское неравнодушие и любовь к единственному сыну Андрею Леонову, он и сыграет главную роль в новом спектакле «Ленкома».

Где: «Ленком».

Когда: 9, 10 сентября, 22 октября.

Цена билетов: 1500 – 20000 руб.

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