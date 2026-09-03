Алла Пугачева перестала прятать морщины и пигментные пятна на лице

Алла Пугачева пока не уехала из Юрмалы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аллу Пугачеву показали без макияжа в Латвии. 77-летняя певица позировала без косметики, изображая улыбку на камеру.

Алла Пугачева, похоже, изменила отношение к себе. Все чаще она позволяет себе выходить в люди без макияжа, не пряча морщины и пигментные пятна на лице. Свидетельством тому стала одна из последних фотографий артистки.

Шиньон прикрывал последствия облысения вокалистки. Проблемы с волосами у звезды вызваны чередой пластических операций.

Снимок был сделан в Юрмале, куда Примадонна приехала восстанавливаться после серьезной операции по замене тазобедренного сустава. Из-за падения артистка четыре месяца была прикована к постели. Страх навсегда остаться обездвиженной доводил Пугачеву до панических атак.

Примадонна все чаще выходит в люди без макияж Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Когда ей удалось подняться, она стала передвигаться с помощью ходунков. Теперь ограничилась палочкой.

Впереди у Примадонны трудный путь восстановления. Согласно медицинской статистике, переломы шейки бедра - одна из самых распространенных и опасных травм у пенсионеров. Это связано с остеопорозом. Кости становятся более хрупкие. Любая травма может привести к перелому

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