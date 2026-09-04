Елена Товстик закрутила роман с мужем украинской спортсменки, ненавидящей Россию

Елена Товстик не может смириться с тем, что муж ушел от нее к Полине Дибровой. Фото: соцсети.

Год назад телеведущий Дмитрий Дибров расстался с молодой женой Полиной Дибровой. Супруга шоумена ушла от него к бизнесмену Роману Товстику. Ради 37-летней Полины миллиардер оставил жену Елену и шестерых детей. И если Дибровы смогли сохранить хорошие отношения и договорились совместно воспитывать троих сыновей, то в семье Товстиков до сих пор кипят страсти.

Экс-супруга бизнесмена не смирилась с тем, что муж ушел от нее к другой женщине. В соцсетях она то и дело говорит о Полине гадости, называя ее разлучницей и любовницей. Елена также клеймит бывшего мужа и обвиняет его в том, что он присылает недостаточно денег на содержание детей.

Вот только сама супруга Товстика оказалась тоже не без греха. Скандальные подробности ее прошлого рассказала близкая подруга семьи, триатлонистка Мария Эстер-Трубицына.

После рождения четвертого ребенка Елена Товстик серьезно увлеклась триатлоном. Жена миллиардера начала тренироваться и достигла впечатляющих успехов – она выиграла соревнования Ironman, финишировав первой среди россиянок.

После рождения четвертого ребенка Елена Товстик серьезно увлеклась триатлоном. Фото: соцсети.

Ходили слухи, что Елена пристрастилась к спорту еще и из-за увлечения личным тренером. Говорили, что у нее роман с профессиональным спортсменом, имя которого не называлось. И вот теперь подробности адюльтера раскрыла Мария Эстер-Трубицына.

По ее словам, у Елены Товстик были отношения с известным спортсменом Владимиром Турбаевским - пятикратным чемпионом России по триатлону. Подруга поведала, что после двух лет романа Елена подарила Турбаевскому квартиру. А когда романтические отношения закончились, подала на него в суд, но проиграла.

Владимир Турбаевский. Фото: кадр видео.

«Иногда мне кажется, что мне не хватает 24 часов в сутки, но при этом я успеваю следить за Ленкой, за ее постами и всем бредом, что пишет то ли она, то ли ее юрист. Значит так, она проиграла суд тренеру Турбаевскому В.В., которому подарила хату после двух лет отношений. А Турбаевский предпочел отдать свое сердце девушке с Украины. Леночка, еще к тебе вопрос: ты пишешь, мол, как любовникам по земле ходится, как спится. А тебе как? Ты с другим мужчиной отжигала, а его прекрасная жена, которую я знала лично, все эти годы была твоей подругой. Ты ее сделала крестной своего ребенка. Ты помнишь, как ты упивалась историей об их разводе. Скажи уже честно, что тебе нужны деньги на себя. Твоим детям нужна не мать, а няня, которая была рядом с ними с самого начала», - написала Эстер-Трубицына в соцсетях.

На сайте Мосгорсуда действительно опубликована информация о том, что поданный в августе 2026 года иск Елены Товстик к Турбаевскому не удовлетворили.

На сайте Мосгорсуда действительно опубликована информация о том, что поданный в августе 2026 года иск Елены Товстик к Турбаевскому не удовлетворили. Фото: Мосгорсуд.

Мария Эстер-Трубицына стала первой, кто сообщил о разводе Владимира Турбаевского с женой – известной украинской триатлонисткой Юлией Елистратовой. Турбаевский, родившийся в Киеве, и Елистратова поженились в 2015 году. Спортсмен жил и работал в России, а его жена предпочла строить карьеру в Незалежной. В октябре 2015 года она выиграла золотую медаль Кубка мира по триатлону и заняла первое место в рейтинге триатлонисток Европы.

Имя Юлии Елистратовой стало широко известно после допингового скандала на Олимпиаде в Токио в 2021 году. Юлию отстранили от соревнований после положительного допинг-теста и официально дисквалифицировали на 5 лет. Владимир Турбаевский тогда встал на сторону жены и пытался публично защищать ее.

Юлия Елистратова. Фото: соцсети.

После дисквалификации Юлия завершила карьеру в спорте. Она занялась волонтерской деятельностью и поддерживает ВСУ, помогая ветеранам в Житомире.

Имя Елистратовой снова всплыло в новостях в декабре 2025 года. Украинская спортсменка публично осудила решившую выступать за Россию соотечественницу Софию Лыскун, которая является чемпионкой Европы по прыжкам в воду.

В соцсетях Юлия написала, что мечтает встретиться с Лыскун лично.

«И тут вся моя вежливость и дипломатичность пошли бы прахом. Если выбрать одно слово - мразь», - написала Елистратова.