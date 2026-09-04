Предосенняя хандра: Рынок новых автомобилей в России начал снижаться

Продажи новых автомобилей в России упали. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

ПОДЪЕМ СМЕНИЛСЯ СПАДОМ

Август как вечер воскресенья. Вроде и есть чему порадоваться, но появляются поводы погрустить. С российским авторынком – та же история. Продажи будто бы хороши, но наметилась тенденция к снижению.

Точнее – снижение началось.

За исключением января-февраля, реализация легковых автомобилей в текущем году стабильно демонстрировала рост относительно прошлого. В отдельные месяцы она превышала даже 30%! Но в июле превышение старого графика скатилось до 1,2%, а август вовсе вышел в минус. На целых 6,5%. За последние 31 день лета в России было продано 114 285 легковушек – против 122 234 автомобилей в 2025-м. Такие данные публикует агентство «Автостат».

Если изучить цифры за 8 месяцев, то рынок по-прежнему в плюсе. Но лишь на 9,3% - против 12,2%, как было в июле.

Что самое обидное – сюрпризом данное развитие событий вовсе не стало.

- Объективно просто не было предпосылок, что мы удержим заданный темп, - рассуждает автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. – Если вспомнить прошлый год, то первые несколько месяцев рынок был «мертвым». Затем люди «очнулись» - отчасти из-за скидок производителей и дилеров, которым надо было распродать свои запасы. Отчасти – из-за страха от повышения цен из-за новых правил утильсбора, которые сначала хотели ввести 1 ноября, потом все же ввели, но 1 декабря, а 1 января случилось уже плановое повышение «утиля» и цены – «неожиданно!» – снова выросли. В итоге летом и осенью 2025-го продажи существенно подскочили. В этом году динамика была другая. Реализация была стабильной начиная с весны, но «горба» на графике уже не наблюдалось. Теперь сказывается эффект высокой базы конца лета-начала осени прошлого года, и выравниваются. В итоге к концу декабря мы придем к тем же цифрам, что были 12 месяцев назад – плюс-минус 1,3 млн проданных автомобилей.

РИСКИ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ИМПОРТА

Изучая топ-10 популярных моделей и брендов, нельзя не отметить падение лидеров рынка. Меньше всех потерял АвтоВАЗ – всего 2% относительно прошлого года за август и 1,4% - за прошедшие 8 месяцев. Зато на третьем месте закрепился российский бренд Tenet, а в список бестселлеров впервые вошла еще одна наша новая марка – Jeland. Производство моделей которой наладили на заводе в Шушарах (под Санкт-Петербургом), а продажи начались только летом.

Но куда больше впечатляет присутствие в этом своеобразном хит-параде японских брендов Mazda и Toyota. Ведь марки официально не представлены в России, однако продолжают пользоваться спросом. Особенно это касается «Мазды», реализация машин которой за год выросла в 36 раз!

Речь, разумеется, о параллельном импорте. Как отмечает глава «Автостата» Сергей Целиков, на долю западных компаний в общем объеме первичного российского рынка, за 8 месяцев пришлось 15%. То есть примерно 126 750 машин.

- Тут тоже относительно понятно. Россияне устали от представленных у нас официально машин. Которые плюс-минус одинаковые. Два экрана, мало кнопок… Хочется чего-то привычного и проверенного. Может, даже не лучшего, но того, что уже полюбилось и на чем хочется продолжать ездить. Вот параллельный импорт и растет. Хотя понятно, что большинство этих машин все равно сделано в Китае, тем не менее – бренды-то западные! А не было бы ограничения в 160 л.с. по мощности мотора для льготного ввоза физлицами, доля параллельного импорта составила бы 20% и больше! – рассуждает Максим Кадаков.

И тут же добавляет. С сожалением:

- С ужасом думаю, что если доля параллельного импорта сохранится или тем более продолжит расти, то не завтра, так послезавтра кто-нибудь встанет и скажет: «Доколе!». И нам введут новые ограничения.

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