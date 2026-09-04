Традиционный спорт на ВЭФ-2026: более 1000 человек участвовали в забеге на острове Русский

В рамках ВЭФ-2026 прошел традиционный забег на острове Русский. ФОТО: представлено организатором

2 сентября в рамках Спортивной программы ВЭФ прошел традиционный забег «Борись и побеждай». В мероприятии приняли участие свыше тысячи человек, которые стартовали у Приморского океанариума в утренние часы, несмотря на дождь.

Почетным гостем забега стал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков. Спортсмен дал сигнал к старту и сам пробежал дистанцию. Трасса длиной 5 км проходила по острову Русский, где участники могли любоваться видами залива Петра Великого и дальневосточной природой.

«В Москве была глубокая ночь, но мы во Владивостоке с большим удовольствием пробежали 5 километров, не помешал даже проливной дождь. И таких как я людей сегодня было целое море. Такие забеги очень нужны на деловых Форумах, это дает участникам энергию и настоящую вторую молодость», — поделился Крюков.

В общем зачете первыми финишировали Максим Бурмин (00:14:11) и Ульяна Божок (00:17:07). Среди участников, представляющих ВЭФ, победу одержали Иван Семенов (00:14:50) и Майя Семенова (00:23:53). Церемонию награждения провел олимпийский чемпион Никита Крюков.

Официальным страховщиком Спортивных игр ВЭФ-2026 выступает «СберСтрахование». Более подробная информация о спортивной программе доступна на официальном сайте Восточного экономического форума.

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