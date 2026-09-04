Выставка «4 упряжки Льва Толстого» открылась во Владивостоке в рамках ВЭФ

В рамках ВЭФ во Владивостоке открылась посвящённая Толстому выставка.

Выставка «Четыре упряжки Льва Толстого» открылась во Владивостоке в рамках фестиваля культуры ВЭФ «Владивостокские сезоны». Это культурное событие, которое должно вызвать интерес у жителей и гостей города.

В экспозиции - подлинные предметы, когда-то принадлежавшие великому русскому писателю. Тут не только чернильница, рукописи, дневники и записные книжки, но и велосипед, гири и даже ботинки, которые Толстой сшил собственноручно. Всё это – экспонаты из коллекции Музея Льва Толстого. Кому покажется мало просто рассматривать вещи Толстого, может включиться в интерактивное действо: прокатиться на реплике его велосипеда или выполнить упражнения, которые выполнял писатель.

Четыре упряжки, о которых сказано в названии выставки – это физическая работа, умственный труд, ремесло и человеческое общение. Именно сочетание этих четырёх «упряжек» обеспечивает гармоничное развитие человека, считал писатель.

Проект организован Фондом наследия русского зарубежья совместно с Государственным музеем-заповедником Л.Н. Толстого, Музеем-заповедником истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева при участии Дома русского зарубежья им. А. Солженицына и поддержке государственной корпорации развития ВЭБ.РФ.

В рамках ВЭФ работают и другие выставки. Так, любители живописи могут посетить экспозицию «Русский импрессионизм. Стихия цвета».

«ВЭФ — это не только пространство для делового общения и обсуждения экономического развития. Важно, что в эти дни Владивосток становится местом, где встречаются разные направления культурной жизни, представлены значимые проекты российского искусства и создаются новые возможности для общения людей», - так прокомментировал культурную программу форума советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Напомним, Восточный экономический форум 2026 года проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. В нём принял участие президент РФ Владимир Путин. Чему уделил внимание в своём выступлении президент, читайте здесь на KP.RU.