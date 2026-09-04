Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков: «Экономика будущего зиждется на том, что существует сегодня»

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Фото: Сергей Сильвер / РОСКОНГРЕСС

Большинство россиян живут коротким горизонтом, но развивать макрорегион можно лишь с помощью долгосрочного планирования. В этом году одной из главных целей Минвостокразвития стала разработка Стратегии социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа до 2030 года с прогнозом до 2036 года. Документ готовили ключевые федеральные и региональные министерства. Кроме того, во всех 11 регионах Дальневосточного федерального округа состоялись стратегические сессии, посвященные общественному обсуждению проекта стратегии. В итоге получился документ, где отражены пять приоритетных направлений:

- преодоление инфраструктурных ограничений;

- запуск нового инвестиционно-технологического цикла;

- развитие науки и технологий;

- улучшение условий для жизни людей;

- климатическая адаптация.

Как сформировать новую модель межрегиональной кооперации, которая сфокусирует усилия регионов и благодаря совместным проектам и обмену лучшими практиками станет драйвером для более эффективного достижения целей Стратегии-2036? Этот и другие вопросы обсудили участники сессии «Будущее – предвидеть или создавать? Стратегия развития Дальнего Востока», которая прошла в рамках ВЭФ-2026.

РОСТ ВЫШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

О том, что развитие Дальнего Востока – это цель страны на весь 21-й век, неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Качественно освоить такую гигантскую территорию за короткий срок невозможно. Поэтому к развитию макрорегиона нужно подходить стратегически. Тем более что итоги последних лет говорят, что такой комплексный подход к решению этой государственной задачи дает свои результаты.

- За 11 лет развития Дальнего Востока рост экономики – в полтора раза выше среднероссийского. Добыча меди выросла в 9 раз, жилищное строительство – в 3 раза. В 2025 году впервые обогнали страну по темпам строительства на душу населения, - заявил на сессии Алексей Чекунков, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

При этом в ведомстве далеки от иллюзий и утопий о том, что на Дальнем Востоке можно развиваться ускоренными темпами без освоения огромных сырьевых запасов. Это фундамент, на котором держится экономика макрорегиона.

- Экономика будущего прочно зиждется на том, что уже существует сегодня. Не следует слушать тех, кто утверждает, что добыча и сырье – это плохо и что страна не должна быть сырьевым придатком. Эти люди в 90-е годы наслушались сказок и не понимают, что такое добыча углеводородов, сжижение природного газа и даже добыча золота из руды, - уточнил Алексей Чекунков.

Отсюда вытекают и основные идеи, которые находятся во главе угла новой Стратегии-2036.

- Первый столб - инфраструктура, конечно. Такие гигантские территории нужно инфраструктурно обустраивать, но это очень точный, ювелирный процесс. Второй столб - экономика будущего, которая прочно зиждется на той, что уже сегодня есть. И интегральная цель, наивысшая цель, зачем мы работаем, - качество жизни людей, - подчеркнул глава Минвостокразвития.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

При этом, несмотря на огромные расстояния, подходить к развитию проектов на территории Дальнего Востока нужно грамотно. Не разбрасываться ресурсами и эффективно использовать имеющиеся возможности. Тем более что лишних денег или людей у страны сейчас нет. Поэтому повышение производительности труда может достигаться лишь за счет оптимизации производственных процессов.

- Пример с Дальнего Востока: оптимизация производственного потока нестандартных изделий на предприятиях Хабаровских трубных заводов привела к увеличению выработки на 55%. Все эти результаты достигнуты без дорогостоящих вложений в оборудование или модернизацию, - рассказал Виктор Калашников, член комитета Совета Федерации по экономической политике.

Правда, по его словам, далеко не все предприятия участвуют в бесплатных государственных программах повышения производительности труда.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Калашников. Фото: Игорь Родин / РОСКОНГРЕСС

- 65% руководителей, занимающихся производительностью труда, отметили незаинтересованность предприятий в участии в адресных программах повышения производительности труда. Несмотря на то, что такие программы для предприятий бесплатны, очереди нет, предприятия не заинтересованы, - посетовал Виктор Калашников.

На его взгляд, это говорит о каких-то системных барьерах, которые надо выявлять и устранять. Тем более что рост производительности может решить другую проблему – дефицит кадров, который на Дальнем Востоке еще более серьезный, чем в центральных регионах.

СВЯЗЬ СТАЛА КРЕПЧЕ

За последние годы кардинально изменилась одна важная вещь. Дальний Восток стал сильно ближе к той же Москве. Конечно, расстояния остались прежними. Но добираться из центральной части страны до регионов Дальнего Востока стало гораздо проще, дешевле и комфортнее.

- Одно из главных достижений прошлого периода – плоские тарифы на Москву. Это колоссальный сдвиг с точки зрения не только путешествий, но и ощущения дальневосточников. Мы привычно называем материком другие регионы страны, но мышление изменилось. Сейчас Москва близко, и это видно по растущему трафику, потоку, посещению медицинских центров, - рассказал Владимир Солодов, губернатор Камчатского края.

Но важно не только долететь. Важно еще и инфраструктура. Она тоже должна быть комфортной. Такой, от которой оставались бы только теплые воспоминания. На Дальнем Востоке уже созданы 6 аэропортов мирового уровня. А всего запланирована реконструкция или строительство 24 аэропортов. Это дает возможности для роста туристического потока, а также для повышения доступности удаленных регионов, в том числе для зарубежных гостей.

- Мы создаем инфраструктуру, которая поможет туристам достигать удаленных точек страны – Дальнего Востока, Камчатки, Байкала. Для этого построен и функционирует аэропорт, завершается канатная дорога, прорабатываются туристические маршруты. Мы прорабатываем их совместно с китайской стороной. Китайская сторона заинтересована в этом, - рассказал Василий Орлов, губернатор Амурской области.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Далеко не все туристы на Дальнем Востоке берут джип-туры и едут смотреть на природные красоты. А даже если едут, то потом возвращаются в ближайшие крупные города. И там для них нужна определенная туристическая инфраструктура. Причем это не только гостиницы и рестораны, но и другие объекты.

- У нас открыт музей динозавров. За три месяца 50 тысяч человек прошло через него. Почему динозавры? Это туристическая достопримечательность. На территории города есть раскопки, а единственный целый скелет динозавра в мире называется Амурозавр. Это скелет, найденный в Амурской области, - пояснил Василий Орлов.

Кроме того, в крупнейших городах Дальнего Востока активно строятся набережные. Они становятся центрами привлечения туристов и местных жителей. Это кардинально меняет качество жизни и туристическую привлекательность территории.

- Мы построили дорогу на Тихий океан благодаря инфраструктурной поддержке. Халактырский пляж стал доступен. Более того, туда теперь отправляется рейсовый автобус. Теперь для всех жителей это парк, куда можно поехать в течение дня, а не экспедиция, которую нужно планировать на внедорожном транспорте, как это было ранее, - рассказал Владимир Солодов.

Так же активно строятся парки и другие объекты благоустройства, которые трансформируют городскую среду и делают ее комфортной для всех. Такого рода примеров будет все больше по мере реализации мастер-планов дальневосточных городов.

СПРАВКА «КП»

XI Восточный экономический форум (ВЭФ-2026) проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема форума - «Дальний Восток - развитие во благо людей». Мероприятие собрало более 5 тысяч представителей из 80 стран мира.

Деловая программа включает свыше 100 сессий, объединенных в пять тематических треков: «Жить и работать на Дальнем Востоке», «Механизмы привлечения частных инвестиций», «Дальний Восток - полюс международного взаимодействия», «Технологии настоящего и будущего», «Логистика и инфраструктура для роста экономики». Ключевое событие - пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Медиагруппа «Комсомольская правда» является многолетним информационным партнером ВЭФ. На форуме традиционно работает стенд и студия радио «Комсомольская правда». Организатор форума – Фонд «Росконгресс».