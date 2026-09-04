ВСУ пустили в расход девушек-наемниц: на деньги немцев "пушечное мясо" из Колумбии бросают в самое пекло

Колумбийцы. в том числе и девушки, дешевы как наемники. Фото: Real_life_photo/Shutterstock/Fotodom

После заявлений, сделанных лидером России Владимиром Путиным о том, что Украину ждет как минимум три кризиса на фоне ударов ВС РФ и наступления российских войск, после чего враг посыпется, ВСУ отреагировали привычно — атаками дронов по гражданским объектам: только к утру 4 августа было сбито 490 беспилотников над 20 российскими регионами и над Черным морем.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с руководителем отдела документалистики издания «Репортер» Станиславом Обищенко.

ОТЧАЯННЫЕ ДИВЕРСАНТЫ

- Что происходит на фронте прямо сейчас?

- В Дружковке работают наши штурмовые подразделения, город под частичным контролем. В Славянске работают наши ДРГ, отчаянные парни нарушают снабжение противника. В Краматорске в районе аэропорта идут позиционные бои. И там с юго-востока были вхождения интересные — не для того, чтобы зацепиться за дома, а чтобы вносить хаос в структуру обороны ВСУ.

Сложнее северо-восточнее Славянска, за рекой Северский Донец - где Щурово, Лиман, Старый Караван. Там сложная местность — болота, леса. Притом мы ведем себя как джентльмены.

- Что это значит?

- Ну вот в городе Лиман на северо-западе находится монастырь. Вышел его настоятель к нам, когда подошли штурмовые действия, попросил: около монастыря, пожалуйста, не ведите бои. Это женский монастырь, там и мирные скрываются. Мы дали свое согласие.

- А как отреагировали ВСУ?

- Когда они поняли, о чем идет речь, то именно в районе монастыря они и выстроили линию обороны.

- И как дальше быть?

- Будет непростое решение приниматься - как решать этот вопрос. Только с помощью дронов не получится. Всё равно ногами надо пройти, и бронетехника определенные задачи решает — и по бронетехнике врага, и как прикрытие для пехоты.

ОТ СЕВЕРА ДО ЮГА

- Как ситуация севернее?

- Ставки, Дробышево, Святогорск, Пришиб — история в районе этих населенных пунктов покрыта мраком. Наши до их зачистки не публикуют конкретику, пока не взяли полностью - ни про наши заходы, ни про прорывы. Противнику сложно в районе Яровой и Студенок. Там леса, и все сильно перемешано.

- А южнее?

- Все, что южнее Краматорска - там все понятно. В районе Алексеевко-Дружковки серьезные бои идут. Там фронт вырисовывается. И в Дружкову через Райское и Старорайское мы заходим. По Доброполью интересная информация.

- Какая?

- В Доброполье — 20 процентов за нами, 20 - за противником и 60 процентов - серая зона, идет такой тяни-толкай. Работа ногами ведется. И потому ФАБы туда перестали летать, а вот минометы 80-ки и 120-ки работают.

ДЕШЁВЫЕ НАЕМНИКИ

- На Днепропетровском направлении что творится?

- Очень много колумбийцев туда пригнали, и их сразу в штурма отправляют. Наши там встали в активную оборону.

- Это что значит?

- Мне это объяснил знакомый командир с позывным Богучар. Это когда противник пытается контратаковать, ты принимаешь его, запускаешь в такую «кишку», бьешь с флангов, уничтожаешь и двигаешься дальше сам. Вот в районе Комара и Великой Даниловки мы в такой активной обороне.

- Почему много колумбийцев?

- Они дешевы как наемники. Сейчас в Колумбии их президент вместе с американцами ведет борьбу с наркомафией. И масса местных боевиков, тех, кто не хочет погибать в Колумбии, уезжают. Кто в Мексику - в наркокартели. Кто в Африку - воевать против нашего Африканского корпуса. Ну а кто-то едет на Украину. Существует американский центр, который занимается вербовкой серьезно, но, вообще, за Днепропетровское и Запорожское направления отвечают немцы - вот они этим колумбийцам и платят. Кстати, есть там и девушки-колумбийки.

- В плен латиноамериканские наемники попадают?

- Да. И возникает вопрос:- как будем их менять? Всех этих колумбийцев, бразильцев — мы же их кормим-поим и лечим в плену.

- Может, как жест доброй воли, просто отдать их Бразилии и Колумбии?

- Да зачем им нужны эти головорезы, которые связаны с наркокартелями!

ДРГ В ОРЕХОВЕ

- На Запорожском направлении какова ситуация?

- Юго-восточнее Орехова есть Малая Токмачка. Ее долго не могли взять по ряду причин. И в какой тот момент приняли решение: черт с ней, заходим в Орехов - и перерезаем две дороги, идущие в этот почти пригород.

- Все получилось, когда поменяли подход?

- Наши ДРГ, зайдя в Орехов, перерезали пути снабжения — и после этого за несколько дней взяли Малую Токмачку под контроль. Сейчас идет закрепление в городе Орехов. Это единственный настолько укрепленный крупный город перед Запорожьем, который надо освободить, чтобы идти на областной центр. После появления «Бандеролей» и других гибридных ракет мы возьмем Орехов, подравняем фронт - и будем подходить к Запорожью.

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