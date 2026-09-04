Лиза Моряк и Сарик Андреасян стали многодетными родителями: «Имя будет на букву Э»

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян сообщили о рождении третьего общего ребенка. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян сообщили о рождении третьего общего ребенка. Пара устроила целую фотосессию в роддоме и призналась, что пока не определилась с именем для сына.

Радостной новостью супруги поделились в соцсетях. Они рассказали, что мальчик родился накануне. «То, над чем мы шутили, произошло! 3 сентября в 22:34 появился на свет наш сын! Мы перевернули календарь и стали многодетной семьей! Берегись, бесплатная парковка», — написали Лиза и Сарик с отсылкой на хит Михаила Шуфутинского про 3 сентября.

С именем для малыша родители пока не определились. Причем вариант Михаил уже отпал, хотя супруги, судя по всему, успели пошутить и на эту тему. «Михаилом решили не называть, так как не планировали. Имя будет на букву Э. Скорее всего, Эмихаил. Как вам такое имя?» — поинтересовались они у подписчиков.

Появление сына на свет прошло стремительно. Родители признались, что малыш будто сам решил не заставлять их долго ждать. «Явился стремительно, как будто знал, что этот мир уже готов его принять, и не хотел заставлять нас ждать ни минуты», — поделились супруги.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лиза и Сарик уже успели разглядеть в новорожденном особенные черты и поделились своими первыми впечатлениями от встречи с ним. «Он — красивый, нежный мальчик. В его чертах — вся наша тишина и весь наш свет. В его глазах, еще сонных и распахнутых в вечность, мы уже прочитали историю, которую нам только предстоит написать вместе», — написали они.

Завершили супруги публикацию трогательными словами о новой главе своей семейной жизни: «Теперь наш путь — это его шаги. И мы счастливы идти по нему — медленно, нежно, бесконечно».

Вес новорожденного составил 3710 граммов, рост — 54 сантиметра. Кстати, судя по фото, пуповину перерезал сам режиссер.

Теперь у Лизы Моряк и Сарика Андреасяна трое общих детей. Их старшая дочь Элизабет появилась на свет в феврале 2023 года, дочь Шарлиз родилась в мае 2025-го. Для режиссера новорожденный сын стал уже пятым ребенком: у него также есть двое сыновей от первого брака с журналисткой Аленой Тимченко - Марк и Мартин.

Читайте также:

Звезда «Слова пацана» и «Дети перемен» Копейкин удивил своими гримасами в ожидании, когда ему позволят выйти на красную дорожку

Марк Эйдельштейн рассказал, почему с ним не дружит Кологривый, и подтвердил выход «Мистера и миссис Смит»