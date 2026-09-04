Ангелы-хранители наших бойцов

Народный фронт

Это смелые люди, спасающие жизни солдат, в том числе и на СВО. И о них не забывают. В канун праздника Народный фронт объединил волонтерские сообщества по всей стране и организовал сбор помощи врачам на передовой.

ИЗДЕЛИЯ, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНИ

Под крышей «Дома Народных полков» в Московской области объединились две добровольческие организации - «Стерильность фронту!», производящая индивидуальные перевязочные пакеты для полевых медиков, и «Помощь нашим Z. Народ - фронту», где изготавливают госпитальную одежду, маскировочные сети и костюмы, антидроновые накидки и противоосколочные одеяла, в том числе для эвакуационных машин. Все это необходимо тем, кто спасает военных на поле боя.

- Сбор проводится в рамках акции Народного фронта «Все для победы!», - рассказала руководитель «Помощи нашим Z» Алина Савосина. - На собранные средства перед праздником закупят технику, оборудование, материалы для врачей-фронтовиков. А мы со своей стороны продолжаем плести и шить изделия, спасающие жизни наших ребят.

ЭВАКУИРУЮТ И СОГРЕЮТ РАНЕНЫХ

Объединение «Шьем для наших» из Томской области подготовило 75 комплектов госпитальных пижам, брюк и футболок. Ткань им предоставили общественники. Изделия отправили в военные медучреждения.

Курганские волонтеры с тем же названием создают адаптивную одежду для раненых: пижамы на липучках, удобные для пациентов с аппаратами Илизарова и гипсом, а также трикотажные костюмы для госпиталей и эвакуационные конверты, сохраняющие тепло при транспортировке пострадавших.

- Народный фронт передает объединениям волонтеров ткань, из которой будет сшита адаптивная одежда, - говорит представитель регионального отделения НФ в Курганской области Елена Васильева. - Военные медики - одни из первых, кто эвакуирует ребят из горячих точек, доставляет их в госпитали. И все, что делают народные полки, им необходимо.

ШВЕЙБАТЫ ОБЛЕГЧАЮТ РАБОТУ МЕДИКОВ

Большой цех «Шьем для наших» есть и в Башкирии. Мастерицы, помимо спецодежды, делают здесь пятиточечники (защита ягодиц), термосумки и даже куклы-обереги для бойцов.

- К отправке готовы госпитальные пижамы, трусы-распашонки, сапожки на аппарат Илизарова, распашные футболки, накладки на костыли и многое другое, - говорит руководитель волонтерского движения Гульдар Сибогатулина. - Военные медики - ангелы-хранители наших бойцов. В тяжелейших условиях они спасают жизни, а мы стараемся облегчить их работу.

Швейбат «Голубка» в Чувашии производит эвакуационные конверты для спасения раненых (на фото), муфты для операторов БПЛА. А еще отсюда на спецоперацию повезут вещмешки, маскхалаты, аптечки, пятиточечники и подсумки. Глава батальона Наталья Голубова благодарна НФ за помощь в передаче материалов - в частности, тканей и швейной машинки: «Так работа идет быстрее и качественнее».

Ткани, материалы, оборудование, расходники... Всем этим Народный фронт на постоянной основе обеспечивает команды неравнодушных по всей стране. Изделия, поступающие в подразделения, нередко спасают жизни.