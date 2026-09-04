США толкают Китай в объятия России: Москва и Пекин наращивают сотрудничество в Арктике

Владимир Путин и Си Цзиньпин на саммите ШОС в Бишкеке. Фото: REUTERS.

Сотрудничество Москвы и Пекина по Северному морскому пути повышает благосостояние народов двух стран, заявил вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян на ВЭФ-2026. «Китай готов полностью реализовать договорённости лидеров РФ и КНР», — подчеркнул он. Притом эксперты признают, что Арктика сейчас превращается в новую арену для жесткого противостояния Запада с Россией и Глобальным Югом.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с директором Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Василием Кашиным.

ПАЛКИ В КОЛЕСА

- Китайский вице-премьер поддержал сотрудничество с Россией в Арктике — Западу этот очень не нравится, как они могут нам ставить палки в колеса?

- Значимые проблемы для нашего сотрудничества в Арктике уже есть. Ключевые инвесторы, например, по Ямалу, крупные китайские компании вынуждены были пересмотреть свое участие из-за западных санкций. Крупнейшие китайские госкомпании — они уязвимы перед этими санкциями, хотя Пекин много делает, чтобы эту уязвимость снизить. Притом интерес КНР к Севморпути значительно вырос.

- На фоне конфликта в Персидском заливе?

- Да, и перекрытия поставок нефти и СПГ не только через Ормуз, но и через Красное море. Еще несколько лет назад Китай имел диверсифицированную систему партнерств. У Пекина были крупные инвестпроекты в Норвегии, в Исландии, в Гренландии, в Канаде. Сейчас под влиянием США китайцев из этих партнерств в Арктике вытесняют. Потому сегодня они заинтересованы в сотрудничестве с нами, а мы с ними.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики Василий Кашин. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

РЕСУРСЫ И ПУТИ

- Какие ниши тут перспективны?

- Два направления — арктические ресурсы, и это не только нефть и газ, есть и в горнорудной сфере интересы и, конечно, Северный морской путь. Севморпуть будет получать растущее значение и в силу ожидаемого отступления льдов, и из-за дестабилизации ближневосточного направления, и из-за возможных угроз в районе Южно-Китайского моря. Там через Малаккский пролив идет 60 процентов внешней китайской торговли. Потому Пекин заинтересован в использовании и сухопутного, и морского транспортного потенциала Москвы. По Севморпути есть готовность инвестировать, но предстоит решить немало проблем.

- С чем связанных?

- С санкциями и с расчетами, со страхами ряда компаний вовлекаться напрямую в такое сотрудничество с Россией. Проекты настолько большие, что их не осуществишь через цепь посредников и прокладок — надо напрямую работать.

- Но мы к этому движемся?

- Да. Китай принял ряд важных законов, направленных на повышение своей сопротивляемости по отношению к западным санкциям.

- А американцы в Арктике от нас отстают по инфраструктуре, по ледокольному флоту?

- У США ледокольного флота фактически нет. Есть довольно старый ледокол полярного класса в составе береговой охраны США. Еще администрация Байдена заключила соглашение с Финляндией о совместном строительстве ледоколов. Но до осуществления этого проекта пока далеко.

ПОТОКИ ПЕРЕНАПРАВЛЕНЫ

- Россия перенаправляет свои энергопотоки с западноевропейского на азиатский рынок. Глобальный баланс сил в мировой энергетике в связи с этим изменится, сделает ли это нас лидерами мирового ТЭК?

- Мы уже отправляем в Китай большие объемы СПГ. У нас с Китаем обсуждается самый большой трубопроводный проект - «Сила Сибири-2». Были ожидания, что кризис на Ближнем Востоке ускорит процесс, но переговоры по подобным мегапроектам идут годами. Когда мы его запустим, то тогда по трем трубопроводам, - «Сила Сибири-1», Дальневосточный газопровод, который строится, и «Сила Сибири-2», - в сумме будет около 100 млрд кубометров в год.

- Это меньше, чем мы когда-то поставляли в Европу?

- Меньше, но уже сравнимо. Здесь перспективы роста рынка гигантские. У КНР крупнейшая энергосистема в мире, которая пока еще зависит от угольной генерации. У Пекина есть ограничения, связанные с зависимостью от одного поставщика. Но перспективы неплохие.

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