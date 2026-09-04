Портфель будущего

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В конце августа ветераны СВО в составе восьми управленческих команд из Республик Саха, Бурятия, Хакасия, Коми, Забайкальского края и Амурской области представили проекты развития своих территорий экспертам школы «Сколково».

- Мы слушали лекции и посещали практические занятия - было очень интересно, хотя порой и сложно. Благодаря обучению я смог увидеть перспективы развития родного города и в своих идеях выйти на новый уровень. Теперь планирую трудоустроиться. Рекомендую ветеранам проходить обучение, это реальные перспективы и уверенность в будущем, - отметил ветеран СВО Александр Рябов из Республики Бурятия.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕРЕЗ РАЗВИТИЕ

Участники программы сделали акцент в обучении на практике. Они проанализировали социально-экономическое положение каждого города и сформировали портфели инвестиционных проектов на ближайшее десятилетие. Ветераны предложили свое видение: создание газохимических кластеров и логистических узлов с выходом к Северному морскому пути, освоение месторождений железной руды и золота, строительство тепличных комплексов и агропромышленных парков, выращивание лекарственных растений, развитие горнолыжного, экологического и гастрономического туризма.

Так, команда Хакасии представила комплексную программу трансформации города Черногорска. Это дорожная карта, включающая создание индустриального парка «ИСКОЖ», развитие агропромпарка «Черногорский» и туристического потенциала.

- Мы гордимся тем, как команда Черногорска представила не просто свой город, а весь регион. Защита показала управленческую зрелость и готовность к реальным изменениям. Для нас это подтверждение того, что в Хакасии сформированы сильные управленческие кадры. Правительство будет оказывать максимальное содействие на всех этапах, - заверил заместитель главы Хакасии Михаил Побызаков.

В ОСНОВЕ ПРОЕКТОВ - ПОЖЕЛАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

Команда Республики Коми подготовила проекты диверсификации экономики двух северных моногородов - Воркуты и Инты. В центре планов - создание новых производств, привлечение инвестиций, переобучение жителей и появление рабочих мест за пределами традиционной отрасли. Для Воркуты и Инты это означает постепенный переход от экономики, зависящей от одного сектора, к более устойчивой модели развития. Вопросы будущего обоих городов находятся на личном контроле главы Коми Ростислава Гольдштейна.

Одобрение экспертов из Сколкова получили стратегические проекты развития Нерюнгринского района, которые определят облик Южной Якутии на ближайшие годы. В их основу заложены пожелания жителей и мнения специалистов из разных фокус-групп. Ключевой акцент сделан на образование будущего, в частности речь идет о создании Центра горного образования Дальнего Востока. Отдельное направление - Центр цифровых компетенций: IT, искусственный интеллект, робототехника, беспилотные аппараты с внедрением в производство и городское управление.

Проект Индустриального парка включает новое производство, импортозамещение, ремонт тяжелой техники и логистику для промышленных предприятий. Не забыли в программе и о туризме: развитие событийного туризма, новых маршрутов, парка «Амикан», горнолыжной базы, вело- и туристических маршрутов. Если проекты будут успешно реализованы, до 2035 года поступления в бюджет увеличатся в 2,5 раза, а средняя зарплата вырастет на 50%.

- В основу проекта положены цели, которые развивают не только промышленность, но и новую экономику, и социальную сферу, повышают качество жизни населения, - отметил глава Якутии Айсен Николаев.