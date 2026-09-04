Со знаменем - горд

В Псковской области ветераны СВО Михаил Каратыш и Дмитрий Чепюк (на фото) встретились с ребятами из детского оздоровительного лагеря «Стремительный». Фонд «Защитники Отечества»

«МЫ - ЧАСТЬ ОДНОЙ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ»

В тюменском детском центре «Ребячья республика» Герой России Рустам Сайфуллин (на фото) провел для школьников патриотический урок. Детям было интересно услышать историю настоящего боевого подвига, когда командир, несмотря на тяжелое ранение, выполнил задачу до конца, уберег подчиненных и помог основным силам продвинуться вперед. Он перенес 14 операций и заново учился ходить с протезом вместо одной ноги, но не потерял веру в жизнь.

Сайфуллин рассказал школьникам о трагедии современной молодежи, попавшей под влияние враждебных идеологий, и объяснил, почему важно хранить память о настоящих героях нашего времени.

- Самый злейший враг у человека - это отражение в зеркале. Заставьте это отражение завтра встать в 6 утра самостоятельно сделать зарядку. Сильные люди в своих неудачах всегда винят себя. Это слабые люди в своих ошибках винят кого-то другого, - напутствовал защитник ребят.

В Ивановской области с активистами Движения первых встретился участник СВО, кавалер ордена Мужества Игорь Клюйко. Он родился и вырос в семье военнослужащего, поэтому служба в армии стала для него естественным выбором профессии. Герой рассказал школьникам о том, что такое настоящий воинский долг, о фронтовых буднях и как в сложные моменты помогают простые человеческие вещи: поддержка, доверие, мысль о доме. Значительная часть разговора была посвящена флагу Родины. Игорь объяснил, почему наш триколор так важен для бойцов на передовой и что три цвета объединяют и напоминают: мы все часть одной большой истории.

«ЧУВСТВОВАТЬ ГОРДОСТЬ ЗА СВОЮ СТРАНУ БЕСЦЕННО»

В Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В. Д. Федорова состоялась патриотическая встреча «Три цвета Родины». Главным ее гостем стал ветеран СВО, участник региональной программы «СВОи Герои. КуZбасс» Вадим Пономарев (на фото). В боях под Лисичанском он был тяжело ранен, а сегодня помогает семьям участников СВО и демобилизованным бойцам.

- Долг перед Родиной - это выбор быть честным и сильным каждый день. Готовность защищать своих - вот истинный критерий зрелости человека и патриота, - подчеркнул герой.

В Псковской области ветераны СВО Михаил Каратыш и Дмитрий Чепюк (на фото) встретились с ребятами из детского оздоровительного лагеря «Стремительный».

Слушатели не только узнали об истории официальных символов нашей страны триколора, герба и гимна России, но и приняли активное участие в интерактивных блоках, которые включали викторину и творческое задание по воссозданию герба РФ по памяти.

- Ребята активно делились мнениями о значении цветов, о том, что значит уважать символы своего государства. Рассказали ребятам о том, как наш флаг сопровождает, воодушевляет и придает сил и энергии нашим доблестным солдатам в ходе проведения СВО, - сообщил Михаил Каратыш.