Анна Пересильд сделала неожиданное заявление о Ване Дмитриенко: «Моя первая любовь»

Анна Пересиль и Ваня Дмитриенко Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

17-летняя актриса Анна Пересильд пришла на стрим к блогеру Генсухе (Наталья Бердникова) и откровенно поговорила о работе, отношениях с одноклассниками, планах самой начать вести трансляции и романе с 20-летним певцом Ваней Дмитриенко.

Больше года не могла выйти из образа Айгуль

Работа над ролью в нашумевшем сериале «Слово пацана» настолько затянула актрису в образ, что даже спустя год после съемок ей было непросто переключиться на другие проекты. На площадке фильма «Алиса в стране чудес» Аня решила прибегнуть к помощи коуча, который приезжал к ней прямо на площадку.

«Я понимала, что у меня была история с тем, что я вот из роли не могла выйти очень долго. Когда выходил еще сериал, я такая: «Ой-ой, ну все, это продолжается эта жизнь, классно, круто». Как только все вышло, у меня просто черная дыра, как. Это так страшно, ужасно просто. Я понимала, что мне без коуча будет тяжело во что-то другое перестроиться, потому что, когда ты в этом там жил, не знаю, полтора года, это очень тяжело. Поэтому я вот решила, что на «Алисе», например, со мной, на некоторые сцены приезжал коуч, со мной сидел на площадке. Знаешь, разные пути есть, чтобы сделать круто. Просто, это учиться, учиться постоянно. Вот в процессе там находиться и вообще все может получиться. Я так считаю», — сказала актриса.

Хотела стать стримером

Она также призналась, что любит прямые эфиры и вполне может однажды начать регулярно их вести уже в качестве стримера. Правда, сама Аня опасается, что сначала увлечется, а потом забросит новое занятие.

«Вот я боюсь, что я, знаешь, могу постримить два раза, потом забросить. Я уверена, что когда-то в это вольюсь, потому что я говорю, я обожаю вот прямые эфиры вести всякие, а чего мне не стримить, собственно, тогда?» — сказала она.

Пересильд об одноклассниках

В школе у Анны, по ее словам, не получилось выстроить близкие отношения со всем классом. Самым показательным случаем стала ситуация с разряженным телефоном, когда простая просьба о пауэрбанке неожиданно повисла в тишине.

«Я прихожу в класс, у меня разрядился телефон, говорю: «Ребята, у кого есть пауэрбанк?» И просто все молчат, кто там сидит. Ну, то есть, знаешь, это просто главное... А у меня в моем классе учится подруга лучшая. И она просто начинает угорать в слезы, потому что, как бы, это реально... Это уже даже смешно, что на меня просто никто не среагировал даже. Я не знаю, что это было. Может, они все бы сидели в наушниках, но вот такое, да, было. Но это самое такое было, наверное, неприятное. В детстве что-то тоже было такое, но вот это, из последнего, это просто и смешно было, и как-то прям, я офигела», — пожаловалась Пересильд.

О романе с Дмитриенко

Актриса также откровенно заговорила о 20-летнем певце Ване Дмитриенко. По словам Пересильд, именно отношения с ним она считает своей первой настоящей любовью.

«Я не проживала этих чувств. Были скорее не совсем настоящие чувства, или я путалась. А так, по-настоящему, я честно, правда, считаю, что для меня моя первая любовь — это Ваня. До этого, мне кажется, я этого не чувствовала, и это было что-то другое», — разоткровенничалась Пересильд.