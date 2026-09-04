Как приобрести машино-место или помещение для бизнеса у города: пошаговый алгоритм участия в торгах

Приобрести недвижимость в Москве можно на городских торгах. Столица реализует нежилые помещения, машино-места и другие объекты. Чтобы стать их собственником, нужно принять участие в аукционе. О том, как это сделать, — говорили в новом выпуске проекта «Конкурентный код Москвы».

Первый шаг: где искать городскую недвижимость

— Точка входа, где можно изучить недвижимость, которую продает Москва, — это сайт «Торги Москвы». Используйте фильтры поиска и находите то, что вам интересно, — рассказывает Константин Степин.

Приобрести можно:

• квартиры;

• машино-места;

• нежилые помещения;

• здания;

• земельные участки и другие объекты.

— Можно выставить фильтры по цене, площади помещения, этажности. А также выбрать районы или округ, который интересен покупателю, — уточняет эксперт.

Второй шаг: изучаем карточку лота

— Перед тем как участвовать в торгах, нужно к ним подготовиться. Для этого найдите интересующий вас объект и изучите его карточку на портале. В ней есть лотовая документация, фотографии, отчет об оценке, предварительная форма договора, который будут заключать с победителем, — вся необходимая информация по данному объекту. Такие карточки есть у всех объектов: квартир, машино-мест, коммерческих помещений, — рассказывает Константин Степин.

В карточке лота указаны сроки приема заявок и даты проведения аукциона. Также на сайте можно записаться на осмотр объекта.

Третий шаг: подготовка

Перед тем как подать заявку, стоит убедиться, что у вас есть все необходимое для участия в торгах. Понадобятся:

• регистрация на электронной площадке Росэлторг;

• учетная запись на сайте «Торги Москвы»;

• усиленная квалифицированная электронная подпись.

Важно: электронная подпись должна принадлежать именно тому лицу, которое намерено приобрести объект. Нельзя иметь подпись юрлица (например, гендиректора ООО), а заявиться на торги как физлицо, чтобы купить себе машино-место.

Эксперт советует не откладывать подготовку к торгам на последний момент: если электронной подписи еще нет, лучше заложить на подготовку несколько дней.

— Для ее оформления потребуется определенный пакет документов. Например, для физлиц — это СНИЛС и паспорт. Можно оформить ее на Росэлторге в разделе «Электронная подпись». Также можно найти удостоверяющий центр через поисковую систему по запросу «удостоверяющий центр, город Москва». На портале большое количество способов связи: можно оставить заявку на звонок, самостоятельно позвонить в колл центр либо в электронном виде написать цифровому помощнику: «Хочу приобрести электронную подпись для имущественных торгов». После заявки менеджер поэтапно проведет вас по всем пунктам, которые необходимы для приобретения электронной подписи. Выставит вам электронный счет, заведет электронный кабинет для загрузки необходимых документов, — объясняет эксперт.

Для работы с электронной подписью необходимо настроить компьютер и установить необходимое программное обеспечение. Если опасаетесь, что не разберетесь, как это сделать, можно приехать в удостоверяющий центр со своим ноутбуком — специалисты помогут с установкой.

— Если у вас стационарный компьютер и вы не можете его привезти, у нас доступен «Мастер установки». Это онлайн программа, которая сканирует все программное обеспечение на компьютере и, если необходимого нет, установит. После этого нужно вставить флешку с подписью в USB порт — и можно приступать к работе. Дальше можем подписывать документы, регистрироваться на площадке. Впоследствии с этой подписью можно не только участвовать в торгах, но и использовать ее при работе с другими ведомствами, — рассказывает Константин Степин.

Также для участия в торгах необходим задаток. Это та сумма, которую перечисляет участник торгов, — она блокируется до окончания процедуры. Задаток подтверждает намерение приобрести объект. Если участник не побеждает, средства возвращаются. Если побеждает — засчитываются в счет оплаты по договору. Но если победитель отказывается от заключения договора, деньги не возвращаются.

— Размер задатка чаще всего определяется процентным соотношением от начальной цены. Например, 5–10 %. Иногда это фиксированная сумма. Например, в случае с машино-местами или квартирами это может быть 50 или 100 тысяч рублей, — объясняет Константин Степин.

Четвертый шаг: регистрация на Росэлторге

Портал «Торги Москвы» — это витрина городской недвижимости. А Росэлторг — электронная площадка, на которой проходит процедура торгов.

— Для физических лиц у нас максимально упрощена регистрация. Можно зарегистрироваться буквально за пару кликов, если у вас есть подтвержденная учетная запись «Госуслуг» или mos.ru. Если речь об индивидуальных предпринимателях и юридических лицах, здесь нужно будет собрать определенный пакет документов, поместить их в форму регистрации в виде скан копий и направить на рассмотрение. После регистрации нажимаем «Войти в личный кабинет», подтверждаем своей электронной подписью и попадаем в личный кабинет, — говорит Степин.

Пятый шаг: внесение задатка

Для этого нужно перейти в раздел «Финансы» на площадке Росэлторг. В разделе «Состояние лицевого счета» указаны банковские реквизиты, по которым необходимо перечислять денежные средства. Они будут блокироваться на время участия в торгах.

— Обратите внимание на раздел с реквизитами. В нем указано, как правильно написать назначение платежа, чтобы задаток точно пришел на ваш лицевой счет. Это одна из самых распространенных ошибок с задатком. Если что то пошло не так, деньги в любом случае вернутся обратно на ваш банковский счет, — обращает внимание ведущий специалист по работе с заказчиками площадки Росэлторг.

Шестой шаг: заявка на торги

— Можете не ждать, пока деньги поступят на лицевой счет. Пока они идут, можно переходить к подаче заявки непосредственно на участие в процедуре. Еще раз обратите внимание на необходимый комплект документов. Некоторые собственники недвижимости просят скан не только первого разворота паспорта, но и всего документа. Есть торги с дополнительными требованиями к участникам. Например, такие организует Фонд реновации, продавая машино-места участникам программы реновации. Когда подаем заявку, нужно подтвердить, что мы являемся участниками программы, и предоставить подтверждающие документы, — рассказывает Константин Степин.

Когда все документы готовы, необходимо нажать «Подписать» — заявка переходит в статус ожидания до начала этапа рассмотрения.

— Если в период приема заявок вы передумали участвовать, забыли прикрепить документы или хотите подать их заново — нажмите «Отозвать заявку». В момент отзыва заявки задаток разблокируется. За деньги не нужно переживать — они вернутся на ваш лицевой счет. Если окончательно решили не участвовать в торгах, через раздел «Финансы» выведите средства на банковский счет, с которого они поступали, — говорит Константин Степин.

После начала этапа рассмотрения заявку уже отозвать нельзя.

Не все заявки, которые поступают на рассмотрение, допускаются. Есть вероятность, что вы ошиблись с документами. Продавец может не допустить участника к торгам, если он не соответствует требованиям или не обеспечил заявку задатком.

Перед началом торгов в личный кабинет и на электронную почту придет уведомление, что заявка допущена до участия в торгах.

Если для приобретения недвижимости планируется использовать заемные средства, обратиться в банк эксперт рекомендует еще до участия в аукционе. Это позволит заранее понять, какую сумму банк готов предоставить и до какой цены участник сможет повышать ставку.

— Нужно заранее получить предварительное одобрение. Чтобы не получилось так, что вы выиграли, только после этого пошли в банк, а банк отказался предоставить заемные средства. В таком случае можно потерять задаток. Поэтому об этом стоит позаботиться еще в тот момент, когда вы принимаете решение об участии в торгах, — объясняет эксперт.

Седьмой шаг: проведение торгов

Дату и время проведения аукциона можно узнать из лотовой документации, а также из уведомления о допуске к торгам. В назначенный час необходимо зайти в личный кабинет на Росэлторге. Лучше сделать это заранее — примерно за 15 минут.

— В личном кабинете вы увидите статус своей заявки. Он должен находиться на этапе «Торги». Рядом будет красный значок с молотком. Нажав на него, можно перейти к подаче ценовых предложений. Первое, что можно сделать, — подтвердить начальную цену. Она есть у каждого объекта. Подтвердить ее должен один из участников — тот, кто успел первым. После этого начинается аукцион и можно повышать предложение. Шаг аукциона указан в документации лота, — объясняет Константин Степин.

Если на процедуру подана только одна заявка и продавец принимает по ней положительное решение, аукцион не проводится — процедура переходит к заключению договора. Если же заявок было несколько, но другой допущенный участник не вышел на аукцион, торги состоятся: участник подтверждает начальную цену и ожидает других ценовых предложений.

Восьмой шаг: публикация итогового протокола

После завершения аукциона организатор публикует протокол подведения итогов, в котором указывается победитель. Дата его публикации содержится в извещении о проведении торгов.

— После этого ваши отношения с площадкой Росэлторг заканчиваются. Вы возвращаетесь к той точке, с которой начинали, где искали объекты, — портал «Торги Москвы». В личный кабинет продавец направит электронный договор. Его необходимо подписать электронной подписью. Приезжать для этого в большинстве случаев не нужно. Бумажные договоры еще могут встречаться в отдельных процедурах, но это скорее исключение, — рассказывает Константин Степин.

Девятый шаг: заключение договора и оплата

Сроки заключения договора и оплаты необходимо смотреть в документации конкретного лота: они могут различаться в зависимости от продавца.

— В лотовой документации есть раздел «Заключение договора». Там прописан срок его заключения. В основном это не ранее 10 и не позднее 20 дней, но отдельные продавцы могут устанавливать другие сроки. Там же указано, когда покупатель должен полностью перечислить сумму по договору. Универсального срока оплаты нет — у каждого продавца он может быть свой, — объясняет Константин Степин.

После заключения договора и полной оплаты необходимо зарегистрировать право собственности. По словам Константина Степина, на этом этапе сотрудники продавца помогают с регистрацией заключенного договора. После регистрации в Росреестре покупатель становится собственником объекта.

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