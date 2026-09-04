Будапешт требует полного восстановления прав этнических венгров, проживающих на Украине в Закарпатье. И пока этого не случится, будет блокировать вступление Украины в ЕС Фото: REUTERS.

Помнится, когда партия нынешнего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра одержала победу на парламентских выборах, в результате чего Виктор Орбан ушел в отставку, а его партия – в оппозицию, мы в тот же день сказали, что в Киеве рано радуются, и о Мадьяра украинскому «просроченному» главарю бандеровского режима Владимиру Зеленскому еще придется так обломать свои зубы, как при Орбане ему и не снилось.

Прогноз сбылся и продолжает сбываться. Венгерский премьер регулярно сообщает, что они с Зеленским договорились о двусторонней встрече, но вот полноценной встречи до сих пор так и не состоялось. Будапешт требует полного восстановления прав этнических венгров, проживающих на Украине в Закарпатье, Киев обещает, а потом обещает снова…

В результате у венгров начинает закипать, и они не намерены идти навстречу украинскому «просрочке» ни в чем. Последние дни принесли в Киев известия сразу о двух новых зрадах из «заколдованного места», каким стал Будапешт для Зеленского.

Ресурс Euractiv сообщил, что Венгрия вновь заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС.

- Венгрия вновь затормозила ход переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз, приостановив обсуждение вопросов доступа к единому рынку и социальной политике. Будапешт отказался одобрить открытие второго и третьего переговорных кластеров, сославшись на то, что Киев должен сначала выполнить соглашение о правах этнических венгров, - сообщил Euractiv и пояснил. - Для открытия каждого этапа переговоров требуется единогласная поддержка всех 27 государств - членов ЕС. Аналогичные претензии венгерская сторона уже выдвигала в июле.

Зеленскому вновь ставят палки в колеса Фото: REUTERS.

Только вот есть нюанс, в отношении Молдавии Будапешт ничего не блокировал, и теперь получается, что Кишинев обставил Киев на этой дороге, а Украина уже начала отставать. И все тот же Мадьяр, кстати, на днях заявил председателю Евросовета Коште, что Венгрия не поддерживает поспешный прием Украины в Евросоюз, а про Молдавию опять не произнес ни слова.

Но только этим зрада, полученная Зеленским, не исчерпывается. Венгрия пошла против не только решения ЕС о том, что не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них есть проблемы с военно-учетными документами, но и против желания Зеленского затормозить поток «ухилянтов», сваливающих через границу в другие страны.

- Вчера правительство решило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право предоставлять статус убежища также мужчинам призывного возраста, бегущим на территорию Венгрии, - заявил все тот же Петер Мадьяр и объяснил причины такого решения. - Очевидно, в первую очередь с учетом наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится все больше, и, скажу честно, лично я, и я это говорил, возможно, вчера и президенту Европейского Совета, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз так решил, что он, по сути, запирает мужчин в стране, находящейся в состоянии войны, лишая их шанса на спасение, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими.

Венгерский премьер еще и учит других лидеров стран ЕС умению держать данное слово и требует от них, в соответствии с правилами хорошего тона, не менять свою позицию в зависимости от желаний украинского «просрочки».

Мадьяр, конечно же, прекрасно понимает, что Зеленский вряд ли выполнит обещание, данное Будапешту. На Украине живут представители многих народностей, и стоит дать «послабление» венграм, как того же потребуют для себя поляки, румыны, словаки и так далее. А на всех «даров» не хватит. Но венгерского премьер-министра это совершенно не беспокоит. Свои венгры на Украине ему ближе к телу, чем украинские чехи или румыны, и он не намерен отдавать их в «мясорубку», устроенную кровавым украинским «просрочкой», запирая перед ним шлагбаум на дороге в Евросоюз.

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