Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Всего два месяца осталось до промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Для Америки, где парламент зачастую выступает главным противовесом Белому дому, это голосование значит многое.

От расклада в обеих палатах Конгресса зависят распределение бюджета, социальная политика, размер налогов и многое другое - включая, не дай бог, объявление войны.

Опросы показывают, что президент Трамп и Республиканская партия в целом растеряли то триумфальное преимущество, которое получили после возвращения Дональда к власти два года назад.

И теперь, за пару месяцев до выборов победу на них с большой долей вероятности сулят демократам. А это означает, что Белому дому придется потом сражаться с оппозиционным Конгрессом по всем важнейшим вопросам во внутренних - да и во внешних - делах.

О том, что к этому привело, чего ждать по итогам ноябрьского голосования и как оно может аукнуться для России, мы поговорили с политологом-американистом, доцентом исторического факультета МГУ Андреем Сидоровым.

ПРОГНОЗЫ НА ВЫБОРЫ В КОНГРЕСС США 3 ОКТЯБРЯ 2026

- По прогнозам, республиканцы выборы проиграют. Сбудется?

- Проиграют, но не целиком. Палату представителей, где у республиканцев сейчас шаткое большинство в пять голосов, демократы должны отвоевать. Однако, скорее всего, их преимущество окажется столь же мизерным. Его хватит лишь на то, чтобы периодически покусывать Трампа, блокируя президентские инициативы.

Впрочем, им достанется и более дорогой приз: спикером станет представитель Демократической партии. А по конституции США этот пост - третий в стране. Если вдруг что-то случится с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, то у руля государства встанет глава Палаты представителей.

- Кто это может быть?

- Главный претендент - нынешний лидер демократической фракции 56-летний чернокожий политик Хаким Джеффрис. Если говорить о его отношении к России, то достаточно одного факта: у этого человека есть пока единственная государственная награда - украинский орден «За заслуги» I степени, врученный ему в позапрошлом году «за личный вклад в укрепление сотрудничества и за поддержку территориальной целостности Украины».

Лидер американских демократов Хаким Джеффрис. Фото: AdMedia / Global Look Press

ГРОЗИТ ЛИ ТРАМПУ ИМПИЧМЕНТ

- Но ведь Палата представителей имеет право объявить импичмент президенту. Наверняка когрессмены-демократы захотят наказать Трампа.

- Они это уже дважды успешно проделывали во время его первого президентского срока. Такое решение принимается простым большинством, а поводов хозяин Белого дома дает немало. Но утвердить импичмент должна верхняя палата - Сенат, причем двумя третями голосов (67 из 100). А вот там расклад ожидается совсем другим.

- Республиканцы свое нынешнее большинство не упустят?

- У них там 53 голоса против 45 у демократов. Еще двое сенаторов - независимые. На кону предстоящего голосования 23 кресла, занимаемых сейчас демократами, и 12 - республиканцами. Даже если предположить немыслимое: первые все свои места сохранят, а вторые - потеряют, у демократов все равно не наберется нужного количества голосов, чтобы протащить через Сенат импичмент президенту. Впрочем, это все - в теории, верхняя палата точно останется за республиканцами.

Мало того, Трамп пристально следит, чтобы сенаторы-однопартийцы были лояльны к нему лично. Например, Дональд настоял, чтобы замещать место недавно почившего в бозе сенатора-русофоба Линдси Грэма* была назначена его родная сестра Дарлин, сказавшая, что будет так же предана президенту, как и ее брат.

ШАНСЫ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ НА ВЫБОРАХ В КОНГРЕСС

- Получается, что республиканцы на выборах понесут относительное поражение, но разгромлены не будут?

- Нет, но все же взаимодействовать с Конгрессом для администрации станет труднее. В случае победы демократов в Палате представителей, под их контроль перейдут все ее постоянные комитеты, включая Комитет по доходам и расходам , ведающий налогами и тарифами, Комитет по ассигнованиям, распределяющий бюджетные траты, Комитет по надзору - главная следственная инстанция палаты с широчайшими полномочиями по выпуску судебных повесток.

Да и в Сенате несмотря на республиканское большинство, Трампу придется непросто. Ему для решения финансовых вопросов нужны голоса 60 сенаторов, а у него их нет. Чтобы побороть филибастер (хитрый прием в американском Сенате, когда меньшинство бесконечно затягивает время обсуждения законопроекта, чтобы не дать его принять. - Ред.), требуется такая же поддержка. Но увы...

ДЕМОКРАТЫ: ФАВОРИТЫ БЕЗ ВОЖДЯ

- На чем же демократы выигрывают сейчас симпатии избирателей?

- Они упирают на ситуацию с экономикой - высокие налоги, дорогущая медстраховка, отсутствие доступного жилья. Популистски требуют выделить больше средств на социальные программы в противовес планам Трампа сократить госрасходы.

Или поднимают тему стоимости бензина - ключевого показателя для американцев в том, успешно ли справляется с обязанностями Белый дом или нет. Президент хвалится, что прибрал к рукам венесуэльскую нефть, а цены на бензоколонках не снижаются. Больной вопрос - жесткая миграционная политика Трампа. Демократы напоминают, что Америка - страна мигрантов. К тому же это дешевая рабочая сила в трудоемких отраслях, например, в сельском хозяйстве, куда коренных американцев за такие деньги не затащишь.

Взаимодействовать с Конгрессом администрации Трампа после выборов станет труднее. Фото: REUTERS.

Хотя и у Демпартии свои проблемы. Она могла бы сейчас лидировать и с большим отрывом. Но в ней нет ярких фигур, которые стали бы для граждан олицетворением новой надежды. Нужен вождь. Вот Трамп, как бы к нему ни относиться, - такой. У демократов и близко никого подобного не видно.

ИРАНСКИЙ КАПКАН

- Республиканцы могут улучшить свое положение в оставшееся до выборов время?

- Им сейчас лучше вообще не совершать резких телодвижений, чтобы не ухудшить ситуацию. Темпы роста экономики в США к концу года обещают быть на уровне 2,1-2,2%, инфляция - 3-4%, вот за эти не самые плохие показатели и надо держаться.

- Может быть, какое-то яркое действие во внешней политике?

- Американцев, тем более на выборах в Конгресс, эта сфера интересует в меньшей степени - только если напрямую не затрагивает интересы обычных людей. Ничего позитивного администрация сделать не сумеет, да и, полагаю, не планирует. Трамп просто опять будет много говорить о том, что строит мировой порядок, ладит с зарубежными лидерами, а демократы ничего этого сделать не могут.

- Иранский фактор?

- Генералы убедили Дональда, что начинать наземную операцию против Ирана перед выборами смерти подобно. Пойдут гробы - и это крест на республиканцах не только в предстоящем голосовании, но и на весь оставшийся срок трамповской администрации. Для Вашингтона сейчас важнее удержать Тегеран от военной эскалации, на которую пришлось бы отвечать.

- Кто в новом составе Конгресса может взять на себя роль нового «обер-русофоба» вместо Грэма*?

- Эта сомнительная честь теперь перейдет к его соратнику-демократу сенатору Ричарду Блюменталю. Они вместе работали над законопроектом об ужесточении санкций против РФ и тех стран, что покупают российские энергоносители. Сенат его на днях одобрил, а вот в Палате представителей документ забуксовал. Посмотрим, что будет после выборов.

КАК ПРОХОДЯТ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫБОРЫ В КОНГРЕСС США

- Выборы в американский Конгресс 3 ноября называются промежуточными, поскольку проходят ровно посредине четырехлетнего президентского срока.

- Целиком переизбирается нижняя Палата представителей, состоящая из 435 депутатов, выбранных на двухлетний срок. Они называются конгрессменами и представляют население штатов по округам.

Количество депутатов от округа пропорционально количеству зарегистрированных в нем людей. Сначала кандидаты отбираются на внутрипартийных выборах, а затем борьба, как правило, ведется между представителями двух основных партий - Республиканской и Демократической.

- Верхняя палата, Сенат, насчитывает сто членов: по два сенатора от каждого из 50 штатов. Еще одно место принадлежит вице-президенту США.

Сенаторы избираются на 6 лет, и на каждых выборах у кого-то из них подходит срок переизбираться самому или освободить кресло для преемника. На этот раз голосование коснется 35 мест. Схема та же, что и на выборах в нижнюю палату: сперва в штате выявляют лучшего из кандидатов-однопартийцев, который потом сражается за мандат сенатора с представителем соперничающей партии.

* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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