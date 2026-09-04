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…- Дмитрий Сергеевич (Песков), вчера президент Владимир Путин сказал о шансах на мирное урегулирование, что они есть. Появилось ли что-то в последнее время, может быть, были какие-то мирные инициативы, которые оказались приемлемыми для России?.. Что побудило Владимира Владимировича выступить с такими заявлениями? И, возможно, появились какие-то новые развилки в процессе?
- Нет, об этом пока говорить преждевременно, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 4 сентября, на вопросы журналистов. - По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия.
По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей.
По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена два года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве.
И это все, конечно, дает основания говорить, что, да, такую вероятность нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования.
Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается и контакты продолжаются.
Вопрос:
- Агентство ТАСС сообщает о том, что представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Москву, а далее 5 или 6 сентября уже направятся в Киев. Можете ли вы подтвердить, когда они планируют быть в Москве, сегодня или завтра? Есть какая-то информация?
Песков:
- Я не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем.
Вопрос:
- Возвращаясь к теме возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Москву . На фоне недавних угроз Зеленского о том, что украинские беспилотники могут фактически закрыть российское воздушное пространство, и также ранее заявление с российской стороны, что мы готовы принять Уиткоффа и Кушнера, когда и если они соберутся… Означает ли это, что будут какие-то договоренности достигнуты с украинской стороной о том, что на время их перелета и визита не будет действий, которые могли бы создать потенциальную опасность?
Песков:
- Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность.
Вопрос:
- Будут ли какие-то между российской и украинской стороной напрямую договоренности об этом?
Песков:
- Нет, не будут.
Вопрос:
- Посольство России в Германии сообщило о том, что Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойных систем. Видят ли в Кремле связь этого с недавними антироссийскими решениями ФРГ? И может ли руководство ФРГ использовать инцидент в аэропорту Лейпцига как прикрытие для милитаризации республики?
Песков:
- То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации.
И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала… Когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал «Северные потоки».
Ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так.
Что касается сообщения о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем. Но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших Вооруженных сил.
И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.
Позиция России по условиям урегулирования с Украиной остается незыблемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков