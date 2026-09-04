Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич (Песков), вчера президент Владимир Путин сказал о шансах на мирное урегулирование, что они есть. Появилось ли что-то в последнее время, может быть, были какие-то мирные инициативы, которые оказались приемлемыми для России?.. Что побудило Владимира Владимировича выступить с такими заявлениями? И, возможно, появились какие-то новые развилки в процессе?

- Нет, об этом пока говорить преждевременно, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 4 сентября, на вопросы журналистов. - По-прежнему существует, скажем так, добрая воля американцев, которые готовы продолжать посреднические усилия.

По-прежнему существует наша готовность к переходу в мирный режим урегулирования и в мирный режим достижения наших целей.

По-прежнему остается незыблемой та позиция Российской Федерации, которая была озвучена два года назад Путиным в МИДе. Это прекрасно знают в Киеве.

И это все, конечно, дает основания говорить, что, да, такую вероятность нельзя исключать, что удастся таки выйти в режим мирного регулирования.

Но каких-то конкретных пока предпосылок, к сожалению, нет. Работа продолжается и контакты продолжаются.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Агентство ТАСС сообщает о том, что представители Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны посетить Москву, а далее 5 или 6 сентября уже направятся в Киев. Можете ли вы подтвердить, когда они планируют быть в Москве, сегодня или завтра? Есть какая-то информация?

Песков:

- Я не стал бы ничего анонсировать, но когда эти контакты состоятся, мы вас проинформируем.

Вопрос:

- Возвращаясь к теме возможного визита Уиткоффа и Кушнера в Москву . На фоне недавних угроз Зеленского о том, что украинские беспилотники могут фактически закрыть российское воздушное пространство, и также ранее заявление с российской стороны, что мы готовы принять Уиткоффа и Кушнера, когда и если они соберутся… Означает ли это, что будут какие-то договоренности достигнуты с украинской стороной о том, что на время их перелета и визита не будет действий, которые могли бы создать потенциальную опасность?

Песков:

- Наверное, американцы потребуют от украинцев прекратить террористическую активность.

Вопрос:

- Будут ли какие-то между российской и украинской стороной напрямую договоренности об этом?

Песков:

- Нет, не будут.

Вопрос:

- Посольство России в Германии сообщило о том, что Германия совместно с Великобританией и Францией развернула работу по созданию дальнобойных систем. Видят ли в Кремле связь этого с недавними антироссийскими решениями ФРГ? И может ли руководство ФРГ использовать инцидент в аэропорту Лейпцига как прикрытие для милитаризации республики?

Песков:

- То, что совершенно безосновательно были озвучены обвинения в адрес Российской Федерации, мы обратили на это внимание. Мы категорически отвергаем эти обвинения, считаем их абсолютно пустыми, не имеющими под собой хоть какой-то убедительной аргументации.

И при этом мы по-прежнему обращаем внимание и предлагаем всем обратить внимание, что никаких подобных действий Германия не предпринимала… Когда, собственно, были взяты с поличным практически те, кто взрывал «Северные потоки».

Ни одного слова в адрес Украины мы от того же самого министра внутренних дел Германии не услышали. Поэтому, конечно же, в этой ситуации его заявления для нас являются более чем неубедительными, я бы сказал так.

Что касается сообщения о планах по налаживанию производства дальнобойных ракет на территории Украины, мы слышали об этом, мы отслеживаем тщательно информацию. Мы ее проверяем. Но здесь, конечно, в первую очередь любые подобные объекты на территории Украины станут законными целями для наших Вооруженных сил.

И, конечно же, подобные проявления милитаризации Украины обернутся очередной головной болью для самих украинцев.