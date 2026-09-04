Декарис не продается России в 2026 году Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

В России больше не будут продавать известные противогельминтные таблетки. Минздрав приостановил действие регистрационного удостоверения препарата «Декарис». Сообщается, что основанием послужило заключение Росздравнадзора об угрозе здоровью человека при применении препаратов с левамизолом (действующее вещество «Декариса»). При этом других лекарств с таким составом на нашем фармрынке нет.

Не останемся ли мы без лечения от гельминтов? На вопросы KP.RU ответил аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Почему остановлены продажи «Декарис» в России

- Николай Владимирович, эти таблетки использовали долгие годы. Почему решено отказаться от них именно сейчас?

- Во-первых, появились более эффективные и безопасные противогельминтные препараты в достаточно большом ассортименте. Наш фармрынок, аптеки обеспечены ими в полной мере.

Во-вторых, к «Декарису» уже давно были вопросы. Этот препарат был хорош в свое время. Но в сравнении с современными противогельминтными средствами у него сильнее выражены неблагоприятные побочные эффекты. В частности, у отдельных категорий пациентов он может вызвать нарушения в работе иммунной системы. Здоровый человек начинает чувствовать себя больным, разбитым, возникает лихорадка и т.д.

Словом, просто пришло время заменить лекарство старого поколения на что-то более современное, эффективное, поясняет эксперт.

- А почему свой устаревший препарат не стала усовершенствовать сама компания-производитель?

- С одной стороны, это может быть очень затруднительно или невозможно из-за особенностей лекарственной молекулы, действующего вещества. С другой стороны, производитель - одна из крупнейших фармкомпаний, у нее другие приоритеты, она сейчас сосредоточена на производстве современных препаратов других профилей. Противогельминтные средства явно не являются для нее флагманом.

Что делать пациентам после запрета «Декариса» в России

Ни пациентам, ни врачам не стоит переживать о проблемах с лекарствами для борьбы с гельминтами, отмечают эксперты. В нашей стране хватает современных препаратов против таких паразитов.