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В России больше не будут продавать известные противогельминтные таблетки. Минздрав приостановил действие регистрационного удостоверения препарата «Декарис». Сообщается, что основанием послужило заключение Росздравнадзора об угрозе здоровью человека при применении препаратов с левамизолом (действующее вещество «Декариса»). При этом других лекарств с таким составом на нашем фармрынке нет.
Не останемся ли мы без лечения от гельминтов? На вопросы KP.RU ответил аналитик фармрынка, директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
- Николай Владимирович, эти таблетки использовали долгие годы. Почему решено отказаться от них именно сейчас?
- Во-первых, появились более эффективные и безопасные противогельминтные препараты в достаточно большом ассортименте. Наш фармрынок, аптеки обеспечены ими в полной мере.
Во-вторых, к «Декарису» уже давно были вопросы. Этот препарат был хорош в свое время. Но в сравнении с современными противогельминтными средствами у него сильнее выражены неблагоприятные побочные эффекты. В частности, у отдельных категорий пациентов он может вызвать нарушения в работе иммунной системы. Здоровый человек начинает чувствовать себя больным, разбитым, возникает лихорадка и т.д.
Словом, просто пришло время заменить лекарство старого поколения на что-то более современное, эффективное, поясняет эксперт.
- А почему свой устаревший препарат не стала усовершенствовать сама компания-производитель?
- С одной стороны, это может быть очень затруднительно или невозможно из-за особенностей лекарственной молекулы, действующего вещества. С другой стороны, производитель - одна из крупнейших фармкомпаний, у нее другие приоритеты, она сейчас сосредоточена на производстве современных препаратов других профилей. Противогельминтные средства явно не являются для нее флагманом.
Ни пациентам, ни врачам не стоит переживать о проблемах с лекарствами для борьбы с гельминтами, отмечают эксперты. В нашей стране хватает современных препаратов против таких паразитов.